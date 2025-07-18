《中國要聞》中國據報已發放今年稀土開採冶煉配額，未按慣例公開

《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述知情人士報道，中國已悄然發布了２０２５年

的首個稀土開採和冶煉配額，而沒有公開發布。報道認為，這是中國政府加強對這一關鍵行業控

制的又一跡象。



中國是世界上最大的稀土生產國。報道指，中國政府通常每年兩次向國有企業發放稀土配額

，但今年推遲了。消息人士稱，政府直到上個月才發布了今年的第一批配額，而且沒有按照慣例

公開發布。消息人士沒有透露配額數量。（ｓｌ）

