富國銀行美籍華裔高層傳被禁離中國，中國外交部：不了解相關情況

《經濟通通訊社１８日專訊》美國《華爾街日報》近日引述知情人士報道指，富國銀行

（Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ）一名銀行家被禁止離開中國。據《路透》報道，中國外交部發言人

林劍今日在例行記者會上對此回應稱，不了解相關情況，強調在中國，無論是中國人還是外國人

，中國都堅持依法辦事。林劍並稱，中國致力於高水平對外開放，將為外資企業提供市場化的營

商環境。歡迎包括美國在內的各國企業到中國投資興業。



《華爾街日報》報道，被禁止離開中國的富國銀行董事總經理毛晨月（Ｃｈｅｎｙｕｅ

Ｍａｏ，音譯）出生於上海，目前常駐美國亞特蘭大。她在近幾周入境中國後被禁止出境。報道

指，毛晨月６月在巴西里約熱內盧出席了一場行業會議，目前不知道她前往中國的原因，也不知

道她入境中國的確實時間及被禁止離境的原因。



另據《路透》引述知情人士報道，富國銀行已暫停所有赴華旅行。富國銀行在通過電子郵件

發給《路透》的聲明中表示，「我們正在密切關注這一情況，並通過適當的渠道努力，以便我們

的員工能夠盡快返回美國」。（ｓｌ）（ｚｚ）

