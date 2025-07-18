  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

18/07/2025 08:36

中金公司（０３９０８）將提前贖回永續次級債券

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，有關公
開發？２０２０年永續次級債券，已決定提前贖回。
　
　　該集團指，債券於第５個付息日，發行有權按面值加利息贖回債券，該集團將於８月２８日
、即第５個付息日行使贖回權。（ｗｈ）

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰18/07/2025 08:36  ＣＷＴ（００５２１）售最多３９００萬元電解銅予海航科技

其他AH股新聞
More

18/07/2025 08:43  《基金觀點》惠理基金：關稅不確定性仍存，多元資產策略仍吸引

18/07/2025 08:38  華能國電（０９０２）發２０億元人民幣中期票據，利息１﹒８１％

18/07/2025 08:38  【大國博弈】中國５月持美債降至７５６３億美元，連續三個月減持

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處