中金公司（０３９０８）將提前贖回永續次級債券

《經濟通通訊社１８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，有關公

開發？２０２０年永續次級債券，已決定提前贖回。



該集團指，債券於第５個付息日，發行有權按面值加利息贖回債券，該集團將於８月２８日

、即第５個付息日行使贖回權。（ｗｈ）

