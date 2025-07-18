中金公司（０３９０８）將提前贖回永續次級債券

《經濟通通訊社１８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，有關公
開發？２０２０年永續次級債券，已決定提前贖回。
該集團指，債券於第５個付息日，發行有權按面值加利息贖回債券，該集團將於８月２８日
、即第５個付息日行使贖回權。（ｗｈ）
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18/07/2025 08:36
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該集團指，債券於第５個付息日，發行有權按面值加利息贖回債券，該集團將於８月２８日
、即第５個付息日行使贖回權。（ｗｈ）
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