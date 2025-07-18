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AH股新聞

18/07/2025 08:36

ＣＷＴ（００５２１）售最多３９００萬元電解銅予海航科技

　　《經濟通通訊社１８日專訊》ＣＷＴ　ＩＮＴ’Ｌ（００５２１）公布，向控股股東附屬海
航科技（滬：６００７５１）附屬銷售電解銅，合約代價不超過５００萬美元（約３９００萬港
元）。
　
　　該集團指，數量介乎約２００至５００噸，增減幅度為５％，料本月付運，而訂立銷售合約
可增強在商品貿易方面的商機。引入海航科技為新客戶後，該集團可受惠於商品貿易毛利及毛利
率的增長。（ｗｈ）

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