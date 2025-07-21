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AH股新聞

21/07/2025 15:14

《駐京專電》百度雲智大會８月底北京舉行，將迎三重升級

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》百度智能雲官宣，２０２５百度雲智大會
將於８月２８日至８月３０日在北京國家會議中心二期舉辦。本屆大會以「智能，生成無限可能
」為主題，將延續往屆產業賦能基因，全景拆解ＡＩ從技術到產業的轉化路徑，激發智能時代產
業變革新浪潮。
　
　　此次大會將迎來規模、內容、體驗三大升級，現場數百家企業同台發聲，講述一線ＡＩ落地
業務真實現場，讓智能變革可見可感，推動全產業鏈深度聯動。
　
　　在８月２８日大會主論壇期間，百度智能雲將聚焦新型雲基礎設施、企業級智能體服務、模
型能力增強、智能工具平台升級四大核心議題，發布ＡＩ雲、智能體和模型的未來戰略方向及企
業級智能體等產品。
　
　　大會期間，百度智能雲將舉辦超百場活動，聚焦ＡＩ在汽車、政務、金融、具身智能、醫療
、遊戲等各垂直領域的落地實踐，深度拆解ＡＩ落地的技術實現路徑與商業價值，多維展現ＡＩ
技術實力與產品力。據了解，議題涵蓋大模型重構「人．物．場」交互範式、車雲協同定義智能
駕駛未來、政務ＧＰＵ雲驅動場景創新、大模型重塑金融生產力、智慧醫療標準化建設等。

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