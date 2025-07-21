【鏈博會】鏈博會簽署合作協議、達成合作意向超６０００項

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》第三屆中國國際供應鏈促進博覽會２０日

在北京閉幕。中國貿促會副會長李興乾稱，據不完全統計，本屆鏈博會現場共簽署合作協議、達

成合作意向超６０００項。



李興乾介紹，本屆鏈博會中外參展企業和機構達１２００家，線上線下觀眾人數超過２１萬

人次，比上屆增長５％。參展商首發、首展、首秀１５２項新產品、新技術、新服務，比上屆增

長６７％。參展商與４﹒２萬家上下游企業建立合作聯繫。



鏈博會舉辦三屆來，境外參展商佔比逐年攀升，從首屆的２６％、第二屆的３２％上升至本

屆的３５％。其中，世界５００強和行業龍頭企業佔比超過６５％；參展商覆蓋範圍從首屆的

５５個國家和地區，增加到本屆的７５個。



李興乾稱，鏈博會不追求短期的現場交易成交額，更注重推動長期互利合作，此次成立的中

外參展商聯盟將與中國國際商會各產業委員會聯動服務中外企業，打造「永不落幕的鏈博會」。



據悉，當日舉行的第四屆鏈博會參展簽約儀式上，霍尼韋爾、ＧＥ醫療、西門子等１０２家

企業和機構簽署了參展協議，提前拿到「入場券」，比去年現場簽約數量增加５０％。

