  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

21/07/2025 09:01

【鏈博會】鏈博會簽署合作協議、達成合作意向超６０００項

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》第三屆中國國際供應鏈促進博覽會２０日
在北京閉幕。中國貿促會副會長李興乾稱，據不完全統計，本屆鏈博會現場共簽署合作協議、達
成合作意向超６０００項。
　
　　李興乾介紹，本屆鏈博會中外參展企業和機構達１２００家，線上線下觀眾人數超過２１萬
人次，比上屆增長５％。參展商首發、首展、首秀１５２項新產品、新技術、新服務，比上屆增
長６７％。參展商與４﹒２萬家上下游企業建立合作聯繫。
　
　　鏈博會舉辦三屆來，境外參展商佔比逐年攀升，從首屆的２６％、第二屆的３２％上升至本
屆的３５％。其中，世界５００強和行業龍頭企業佔比超過６５％；參展商覆蓋範圍從首屆的
５５個國家和地區，增加到本屆的７５個。
　
　　李興乾稱，鏈博會不追求短期的現場交易成交額，更注重推動長期互利合作，此次成立的中
外參展商聯盟將與中國國際商會各產業委員會聯動服務中外企業，打造「永不落幕的鏈博會」。
　
　　據悉，當日舉行的第四屆鏈博會參展簽約儀式上，霍尼韋爾、ＧＥ醫療、西門子等１０２家
企業和機構簽署了參展協議，提前拿到「入場券」，比去年現場簽約數量增加５０％。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處