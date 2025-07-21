  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

21/07/2025 09:14

《駐京專電》國家打擊戰略礦產走私出口，嚴防被非法用於軍事

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家出口管制工作協調機制辦公室組織商
務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，
在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，會議要求，各有關部門要持續深入開展
專項行動，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。
　
　　會議要求，進一步加大執法力度；研究建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心；依法從嚴
從快查辦重大違法犯罪案件，及時公布一批典型執法司法案例；堅決防止繞道出口，將規避國家
出口管制措施的境外最終用戶列入出口管制管控名單；制定並發布戰略礦產合規出口工作指引；
指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。
　
　　會議強調，當前打擊戰略礦產走私出口形勢依然嚴峻，少數不法分子為了一己私利、內外勾
結實施走私的案件仍有發生，虛假申報、第三國轉運等規避手法日趨隱蔽。各有關部門必須「守
土有責、守土盡責」，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，嚴防戰略礦產及相關技術非法外流。

【你點睇？】政府擬收緊電話卡實名制，以打擊電騙，包括每人每間電訊商限登記3張卡等，你認為這些措施能否有效打擊電騙？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處