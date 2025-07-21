《駐京專電》國家打擊戰略礦產走私出口，嚴防被非法用於軍事

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國家出口管制工作協調機制辦公室組織商

務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，

在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，會議要求，各有關部門要持續深入開展

專項行動，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。



會議要求，進一步加大執法力度；研究建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心；依法從嚴

從快查辦重大違法犯罪案件，及時公布一批典型執法司法案例；堅決防止繞道出口，將規避國家

出口管制措施的境外最終用戶列入出口管制管控名單；制定並發布戰略礦產合規出口工作指引；

指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。



會議強調，當前打擊戰略礦產走私出口形勢依然嚴峻，少數不法分子為了一己私利、內外勾

結實施走私的案件仍有發生，虛假申報、第三國轉運等規避手法日趨隱蔽。各有關部門必須「守

土有責、守土盡責」，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，嚴防戰略礦產及相關技術非法外流。

