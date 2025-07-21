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AH股新聞

21/07/2025 11:03

《駐京專電》「十四五」交通規劃６項提前完成，１１項年底前完成

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃
」系列主題發布會，交通運輸部部長劉偉表示，「６軸７廊８通道」國家綜合立體交通網主骨架
建成率超過９０％，「十四五」交通規劃１７項主要指標中，６項指標在２０２４年已提前完成
，高速鐵路營業里程、樞紐機場軌道交通接入率等１１項指標年底前將全部完成。
　
　　「６軸７廊８通道」國家綜合立體交通網主骨架已經基本貫通，連接了全國超過８０％的縣
級行政區，服務全國９０％左右的經濟和人口總量。比如，加快推進京藏走廊、川藏通道等建設
，拉薩至林芝的拉林鐵路開通運營，結束了西藏東南地區不通鐵路的歷史；京新高速全線通車，
天山勝利隧道打通了南北疆的千年屏障，穿越天山只需２０分鐘，既壓縮了時空，又延展了希望

　
　　此外，由綜合交通樞紐集群、樞紐城市和樞紐港站這「三位一體」構成的國家綜合交通樞紐
系統持續完善。８０％的新建客運樞紐平均換乘距離不超過２００米。支持３７個城市開展國家
綜合貨運樞紐補鏈強鏈，重點樞紐貨物換裝次數縮短至１－２次，多式聯運１小時換裝率超過
８５％。

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