《神州頭條》財經報章頭版摘要：部分港美股投資者收補稅通知

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



多組「鏈博」數據折射中國市場磁吸力

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第三屆中國國際供應鏈促進博覽會閉幕新聞發布會７月２０日舉行。本屆鏈博會亮點紛呈、成果

豐碩，國際範、創新力、鏈接度進一步提升，為促進供應鏈合作作出積極貢獻，為全球貿易發展

注入新動能。



嚴懲財務造假，優化市場環境

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近期，監管部門、上市公司公告披露的多則違法違規案例多指向信息披露違法違規行為，釋放出

嚴懲財務造假的強烈訊號。市場人士認為，從監管部門舉動看，「懲首惡」「追幫凶」並舉，「

行民刑」並用，不斷完善財務造假綜合懲防體系，彰顯出監管部門堅決破除財務造假利益鏈、「

生態圈」的決心。嚴監管下，不敢犯、不能犯、自覺規範、不踩紅線的法治化市場環境持續優化

。



中國雅江集團成立，央企增至９９家

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７月１９日，國務院國資委發布《國務院國資委關於組建中國雅江集團有限公司的公告》稱，經

國務院批准，組建中國雅江集團有限公司，由國務院國有資產監督管理委員會代表國務院履行出

資人職責，列入國務院國有資產監督管理委員會履行出資人職責的企業名單。至此，央企增至

９９家。





《上海證券報》



第三屆鏈博會簽署協議意向超６０００項

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第三屆中國國際供應鏈促進博覽會２０日在北京閉幕。本屆鏈博會中外參展企業和機構達到

１２００家，參展商與４﹒２萬家上下游企業建立合作聯系。據不完全統計，現場共簽署合作協

議、達成合作意向超過６０００項。



深交所組織境外機構調研Ａ股公司

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今年以來，境外投資者對中國資本市場及優質上市公司的中長期前景關注度持續提升。近日，深

交所組織２０餘家主權基金、大型資產管理機構等境外機構調研立訊精密、麥格米特、中集車輛

，通過參觀工廠、座談溝通等方式，與企業近距離交流。



夯築起應對複雜變局的堅實依托－－中國加快建設全國統一大市場觀察

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當今世界，最稀缺的資源是市場。擁有超大規模且極具增長潛力的市場，是我國發展的巨大優勢

。近日，２０２５年上半年國民經濟運行數據發布。面對更趨複雜嚴峻的外部環境，中國經濟頂

住壓力、迎難而上，國內生產總值同比增長５﹒３％，內需對經濟增長貢獻率達６８﹒８％，中

國大市場展現強大韌性，成為支撐高質量發展向優向新的關鍵力量。





《證券時報》



體育消費持續攀升，群眾賽事挖潛空間大

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今年上半年，體育、娛樂用品的零售額同比增長２２﹒２％，較全部商品零售額增速高出

１７﹒１個百分點，較社會消費品零售總額增速則高出１７﹒２個百分點。體育商品消費快速增

長的同時，體育服務消費佔比也在逐步擴大。證券時報記者在采訪中了解到，教育培訓、本地觀

賽參賽以及與之相關的體育旅遊支出目前處於上升趨勢，不少地區也紛紛出招挖掘運動項目、體

育賽事背後的消費潛力。



債券回購質押券「解凍」有利於提高債市深廣度

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作為全球第二大債券市場，我國債市提質擴量，需要持續提升市場交易活躍度和擴大參與主體的

多樣性。近日，中國人民銀行就修改部分規章公開征求意見，其中，擬取消對債券回購的質押券

進行凍結的規定引發債市廣泛關注，消息一經公布，短端利率債收益率迅速翻紅。



部分港美股投資者收補稅通知，有人考慮轉道港股通

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今年以來，部分港美股投資者陸續接到當地稅務局的補稅通知，要求其境外投資收益按２０％稅

率補繳稅款。據記者了解，目前這一通知主要涉及一些「大戶」，從前期各地稅務部門公布的一

些案例來看，需補繳的稅款及滯納金為十餘萬元乃至上百萬元不等。在此背景下，不少直接投資

港股的投資者開始考慮轉向港股通渠道。目前港股通交易港股，在轉讓差價所得方面暫免征收個

人所得稅，有效期截止到２０２７年１２月３１日。（ｅｗ）

