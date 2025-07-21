《神州經脈》ＬＰＲ持穩，黃仁勳大讚華為，高盛指次季薪資升幅差

《神州經脈》總投資約１﹒２萬億元（人民幣．下同）雅魯藏布江水電工程動工，刺激水利

建設概念、建材、電氣設備等股狂飆，７月ＬＰＲ不變符預期，亦帶動地產股向好，滬深股市今

日（２１日）愈升愈有，滬綜指觸及年內新高的３５６０點，收升０﹒７２％，報

３５５９﹒７９點，深成指揚０﹒８６％，創業板指收升０﹒８７％，報２２９６點同創年內新

高。滬深兩市全天成交１６９９９億元，較上個交易日增８％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７６８，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２點子，全日在７﹒１７４６至７﹒１７９６之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１５２２，較上個交易日跌２４點子，兩連跌。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李強１９日在西藏林芝市宣布雅魯藏布江下游水電工程開工，工程建設正式拉

開帷幕。項目總投資約１﹒２萬億元，建設期預計達１８至２０年，將建設５座梯級電站，裝機

容量６０至７０ＧＷ，相當於三峽工程的３倍，將由新成立的中央企業雅江集團負責營運。花旗

發表報告認為，該項目具有宏觀經濟意義，若按１０年建設期估算，預計第一年將帶動中國投資

及國內生產總值（ＧＤＰ）增速分別上升０﹒２３個和０﹒０９個百分點。



２﹒ 人行今日上午公布，７月一年期和五年期以上貸款市場報價利率利率（ＬＰＲ）連續第二

個月分別持穩在３％和３﹒５％不變，符合市場普遍預期。市場人士稱，５月降準降息落地後，

總量政策進入成效觀察期，疊加政策利率七天逆回購操作利率未有變動，ＬＰＲ維持不變符合情

理。



３﹒ 英偉達ＣＥ黃仁勳接受央視《面對面》欄目專訪時表示，讚揚華為不僅極具創新力，更是

一家規模和實力非凡的公司。他並認為，中國的ＡＩ市場，無論有沒有英偉達都會進步，「如果

英偉達不在這裏，華為也一定能找到自己的解決方案」。另外，有外媒引述消息指，英偉達不打

算恢復生產專供中國市場的Ｈ２０芯片，芯片製造商台積電已將Ｈ２０生產線改為生產其他客戶

芯片，再次調整生產線或需９個月。



４﹒ 據《路透》上周六（１９日）報道，經查閱文件以及採訪經銷商和買家發現，中國電動汽

車品牌哪吒和吉利旗下極氪近年以賣出汽車前就為汽車投保的手法，虛增銷量以達成激進的目標

，其中哪吒於２０２３年１月到２０２４年３月虛增近６﹒５萬輛銷量。同日中國官媒《中國證

券報》在頭版及Ａ０５版發表調查報道稱，極氪一直銷售已投保的汽車以虛增銷量，指這一手法

「將『零公里二手車』這一隱秘手段推至前台」。吉利汽車發言人稱，吉利堅決駁斥《中國證券

報》的報道。極氪則指，報道中涉及的車輛均為可正常銷售的展車，因需展示而投保，但從未開

銷售發票或註冊上牌。



５﹒ 就富國銀行一名赴華高管被限制離境，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示

，經了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。

根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。郭嘉昆

強調，這是一起司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益

。



６﹒ 據《彭博》引述高盛編製的指標顯示，中國第二季薪資按年增長３﹒９％，創下疫情以外

最差的增幅，這將不利提振國內消費。薪資追蹤數據表明，薪資增長乏力可能會不利今年下半年

的消費增長。下半年預料將出台漸進式、有針對性的寬鬆措施，以緩解勞動力市場壓力。



７﹒ 對於有報道指，美國總統特朗普可能於１０月３０日至１１月１日出席韓國舉行的亞太經

合組織（ＡＰＥＣ）領袖峰會之前訪問中國，或者選擇在峰會期間與中國國家主席習近平進行雙

邊會晤，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應有關提問時表示，「我目前沒有可以

提供的信息」，但強調元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。



８﹒ 中國民航局局長宋志勇在國新辦發布會上表示，２０２４年，航空貨郵運輸量達到

８９８﹒２萬噸，相比２０２０年增長３２﹒８％。在跨境電商等產業帶動下，國際市場成為航

空物流發展的重要驅動，今年上半年，國際貨郵運輸量達到２０３﹒７萬噸，同比增長

２３﹒４％。（ｓｌ）

