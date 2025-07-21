《鍾之日記》萬億工程開工，水電概念歡呼

《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股及Ａ股今日齊齊向好，恒指開市即突破今年高位，並一度突破兩萬五關口，是三年半以

來首次突破該整數關，不過其後獲利盤瞬即湧現，升幅收窄，恒指全日收報２４９９４，升

１６８點或０﹒７％，主板成交逾２６３０億元，北水淨流入超過７０億元。



投資約１﹒２萬億元人民幣雅魯藏布江水電工程動工，刺激水利建設概念、建材、電氣設備

等股狂飆；加上７月ＬＰＲ不變符預期，亦帶動地產股向好，滬深股市今日愈升愈有，滬綜指觸

及年內新高的３５６０點，收升０﹒７２％，報３５５９﹒７９點，深成指揚０﹒８６％，創業

板指收升０﹒８７％，報２２９６點同創年內新高。滬深兩市全天成交１６９９９億元人民幣，

較上個交易日增８％。



＊雅下工程提振中國投資及ＧＤＰ＊



國務院總理李強１９日在西藏林芝市宣布雅魯藏布江下游水電工程開工，這項世紀超級工程

建設正式拉開帷幕。該工程旨在利用雅魯藏布江的水能資源，帶動周邊太陽能、風能資源開發，

建設水風光互補的清潔能源基地，推動能源綠色低碳轉型。市場認為，這不僅是全球最大水電項

目之一，更是中國推動能源轉型與區域發展的重要抓手。



花旗發表報告認為，該項目具有宏觀經濟意義，若按１０年建設期估算，預計第一年將帶動

中國投資及國內生產總值（ＧＤＰ）增速分別上升０﹒２３個和０﹒０９個百分點。



摩根士丹利研報出，雅魯藏布江下游水電項目，裝機容量６０至７０ＧＷ，相當於三峽工程

的３倍，項目建設期預計達１８至２０年，將由新成立的中央企業雅江集團負責營運，預期在建

設階段，水泥和鋼鐵行業將直接受益。其中，華新水泥（０６６５５）西藏生產基地距離項目僅

４００公里，預期華新水泥將成為最大受益者，同時中國建材（０３３２３）及海螺水泥

（００９１４）西藏產能也將受惠。



「世紀工程」刺激基建、建材及電力設備一眾相關板塊狂歡，華新水泥狂飆８５﹒６３％，

華潤建材科技（０１３１３）升１３％，中建材升１２﹒６％，海螺水泥漲９％，鞍鋼

（００３４７）漲７％，上海電氣（０２７２７）升６﹒５％，中鐵（００３９０）升３﹒６％

，中交建（０１８００）揚３﹒５４％。



＊京東傳４０億收購佳寶超市，股價一度創１０天新高＊



內地電商巨頭京東（０９６１８）據報斥資４０億元，收購佳寶食品超級市場７０％股權，

４個月前完成簽約。京東股價今日一度高見１３２﹒８元，創１０天新高，最終收升２﹒１％，

報１３０﹒９元。



據本地傳媒引述消息人士指，京東購入佳寶的零售網絡及物業，將分批支付款項。收購協議

包含過渡期條款，京東不會立即接管業務，由佳寶創辦人林曉毅等代為管理３年，人事及營運不

會有大變動，過渡期結束後再確認下一步動作。



報道指，佳寶擁有２０、３０間鋪位物業，涉及成本約十多億元。由於疫情導致業績欠佳，

本身已有一張沽鋪清單，後來成功過渡。佳寶網站顯示，佳寶食品超級市場於１９９１年成立，

全港約有９０間分店，員工約１０００人。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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