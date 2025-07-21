《Ａ股焦點》良品鋪子跌逾１％，股東寧波漢意被廣州輕工起訴違約

《經濟通通訊社２１日專訊》近日，廣州輕工集團與寧波漢意就良品鋪子

（滬：６０３７１９）相關股權轉讓的糾紛情況引發關注。據《界面新聞》最新引述廣州輕工集

團回應稱，已就寧波漢意的惡意違約行為，向廣州市中級人民法院提起訴訟起訴及財產保全措施

。７月１４日，廣州市中級人民法院針對廣州輕工集團與寧波漢意股權轉讓糾紛一案正式立案審

理及啟動相關保全措施。



廣州輕工表示，鑒於良品鋪子為上市公司，考慮其正常經營及廣大中小股東利益，廣州輕工

集團目前仍保持克制。



良品鋪子低開低走，現跌１﹒４６％，報１３﹒４９元（人民幣．下同）。



＊兩大國資「搶購」良品鋪子＊



公開資料顯示，這場糾紛源於良品鋪子控制權的重大變更。７月１７日晚間，良品鋪子公告

，控股股東寧波漢意及其一致行動人良品投資、公司第二大股東達永有限合計向長江國貿轉讓

１﹒２億股股份，佔公司總股本２９﹒９９％。上述股權總計作價１４﹒９１億元。交易完成後

，長江國貿將持有良品鋪子上市公司實控人將由楊紅春、楊銀芬、張國強、潘繼紅變更為武漢市

國資委。



早在今年５月，寧波漢意為化解自身債務問題，與廣州輕工就轉讓上市公司股權進行磋商，

並簽署《協議書》，約定對公司進行盡職調查，計劃受讓股份並進一步控制良品鋪子。該協議書

規定，截止到５月２８日，廣州輕工方面擁有優先購買權，最初交易價格為每股１２﹒４２元，

並約定，如寧波漢意方面違約，將支付５００萬違約金及相關費用。



然而，截止到５月２８日，寧波漢意及其一致行動人沒有與廣州輕工簽署相關股權交易協議

。在督促簽署交易協議未果後，廣州輕工於７月１４日就股權轉讓糾紛對寧波漢意提起訴訟，並

申請了財產保全。寧波漢意所持良品鋪子７９７６﹒４０萬股股份被凍結，佔上市公司總股本的

１９﹒８９％。這也意味著，在法院解凍前，寧波漢意部分股權將無法完成轉讓程序，長江國貿

相關的協議轉讓也將暫時無法全部完成。（ｊｑ）

