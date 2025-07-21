《中國監管》交易商協會：廣發銀行發債涉對中標主承銷商引導價格

《經濟通通訊社２１日專訊》中國銀行間市場交易商協會今日在網站通報指，協會近期在對

廣發銀行２０２５－２０２６年度二級資本債券項目６家中標主承銷商自律調查過程中發現，發

行人廣發銀行涉嫌存在引導價格等情形，協會正進一步查實。



下一步，協會將加強對發行人相關行為的規範，對存在此類行為的發行人堅決予以懲處和打

擊。



廣發銀行７月１０日在其供應商服務平台上發布的《廣發銀行２０２５－２０２６年度二級

資本債券發行服務機構（主承銷商）選聘採購項目中選結果公示》顯示，中國銀河證券

（０６８８１）（滬：６０１８８１）、廣發證券（０１７７６）（深：０００７７６）、興業

銀行（滬：６０１１６６）、國泰海通證券（０２６１１）（滬：６０１２１１）、中信建投證

券（０６０６６）（滬：６０１０６６）、中信證券（０６０３０）（滬：６０００３０）６家

機構中選，承銷服務費總額僅６３４４８元（人民幣．下同），提供稅率６％的增值稅專用發票

。本次招標項目規模達３５０億元，採用競爭性磋商方式進行。



低價債券承銷費受到業內關注。其中，中國銀河證券和興業銀行報價僅７００元，廣發證券

報價１０５０元，國泰海通證券報價４９９８元，中信建投證券和中信證券分別為３﹒５萬元和

２﹒１萬元。中國銀行間市場交易商協會隨即啟動對６家主承銷商的自律調查。協會稱，若相關

方在業務開展過程中存在違反自律規則的情況，將依據有關規定予以自律處理。（ｓｌ）

