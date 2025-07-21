  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

21/07/2025 09:09

餓了麼、美團、京東齊被約談，市場監管總局要求規範促銷行為

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地外賣戰中「０元購」等大額補貼引發監管關注，互聯網平
台企業被約談。上周五（１８日）晚間，市場監管總局發布公告稱，當日約談了餓了麼、美團
（０３６９０）、京東（０９６１８）三家企業，要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國
電子商務法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規
定，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外賣騎
手和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。
　
　　市監總局公告發布幾個小時之前，淘寶轉發了北京電子商務協會發出的《共建即時零售健康
發展生態倡議書》，倡議全體會員及相關企業，規範促銷活動管理，杜絕以排擠競爭對手為目的
，以低於成本的價格傾銷商品，避免擾亂正常的市場價格體系與競爭秩序的行為；優化平台營商
環境，合理設置服務費率，鼓勵探索差異化服務模式，避免陷入低價混戰；嚴格執行公平競爭原
則，防止行業壟斷，杜絕二選一等壟斷行為，維護良性市場競爭秩序等。
　
＊大連餐飲行業協會呼籲立即停止非理性補貼＊
　
　　當日，大連市餐飲行業協會也發出了《關於呼吁外賣平台停止「內捲式」競爭的倡議書》，
稱目前三家平台的無序競爭已引發了餐飲行業系統性危機，內捲式補貼也已出現了「多輸」困局
，對行業造成了多重危害，包括低價引發商家生存危機，強制攤派補貼，擊穿商家經營利潤底線
；訂單激增引發系統崩潰、配送延遲導致消費者體驗惡化；大額補貼引發食品浪費、影響消費者
健康；爭搶運力導致配送服務產業鏈無法持續、健康發展。
　
　　大連市餐飲行業協會呼籲三家外賣平台，立即停止非理性補貼，取消低於成本價補貼活動；
保障公平競爭環境，禁止強制攤派補貼；轉向高質量發展，加大資源投入食安管控、配送效率與
數字化賦能等。（ｊｑ）

【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處