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AH股新聞

21/07/2025 15:57

《中美關係》美國富國銀行高管被禁止離華，外交部：涉及刑事案件

　　《經濟通通訊社２１日專訊》就富國銀行一名赴華高管被限制離境，中國外交部發言人郭嘉
昆今日在例行記者會上表示，經了解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部
門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有
義務配合調查工作。
　　　　
　　「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其合
法權益。」郭嘉昆強調，這是一起司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依
法保障其各項權益。
　
　　據《路透》此前引述一位知情人士報道，富國銀行已暫停所有赴華旅行，之前該行一名銀行
家被禁止離開中國。消息人士透露，茅晨月是美國公民。根據茅晨月的領英個人資料，她在富國
銀行擔任銀行家已有１０多年，目前擔任該行的董事總經理，負責領導其國際保理業務，並為跨
國客戶提供跨境營運資本戰略方面的諮詢。
　
＊美國商務部一員工據報被中國限制離境＊
　
　　此外，《華盛頓郵報》引述４名消息人士報道，一名在美國商務部工作的美籍公民已被中國
限制出境數月。這位美籍華人在美國專利與商標局工作，此次前往中國是為了探親。而事件起因
與他在申請簽證時未披露為美國政府工作有關。
　
　　《南華早報》引述消息人士稱，這名男子４月份抵達成都時被扣留。中方認為其案件「涉及
危害國家安全的相關行為」，故限制其離境。（ｊｑ）

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