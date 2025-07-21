《神州金融》海南自由貿易港跨境資產管理試點業務細則發布

《經濟通通訊社２１日專訊》近日，中國人民銀行海南省分行、國家金融監督管理總局海南

監管局、中國證券監督管理委員會海南監管局、海南省地方金融管理局、國家外匯管理局海南省

分局聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》（以下簡稱《實施細則》）。



試點業務支持境外投資者投資海南自貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營機

構私募資產管理產品、公開募集證券投資基金、保險資產管理產品。



《實施細則》在試點機構條件及試點報備程序，試點資管產品範圍，境外投資者適當性管理

，帳戶開立、資金劃轉及匯兌，試點規模管理，境外投資者保護及糾紛化解，統計監測及監督管

理等方面作出具體安排。該試點業務有利於豐富跨境金融產品供給，為境外投資者投資境內市場

探索新渠道；有利於吸引境內外資產管理機構到海南展業，助力海南自貿港建設。



下一步，中國人民銀行海南省分行等五部門將加強政策宣傳解讀，指導符合條件的試點機構

做好試點業務，確保《實施細則》平穩落地實施，推動跨境資產管理試點業務健康發展，堅定不

移推進海南自由貿易港金融高水平對外開放。（ｊｑ）

