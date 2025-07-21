《Ａ股行情》ＬＰＲ不變，滬指高開０﹒２４％，監管關注內捲競爭

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行今早公告７月１年期和５年期貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）報價繼續維持不變，５年期以上ＬＰＲ為３﹒５％，１年期ＬＰＲ為３％。



滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒２４％，報３５４２﹒８２點，深成

指高開０﹒２２％，國務院總理李強周六（１９日）宣布雅魯藏布江下游水電工程開工建設，水

利建股造好；監管整新能頓源車的內捲競爭，在小米ＹＵ７頻現二手放售下，工信部或禁新車半

年內轉讓，汽車股走低。



內捲競爭失序引發監管高度關注，國家市場監管總局上周五（１８日）晚間約談餓了麼、美

團和京東三家平台企業，要求平台企業進一步規範促銷行為，理性參與競爭。



此外，整頓新能源車的內捲競爭問題，內地一連兩日就新能源汽車產業召開座談會。１７日

，中央第四指導組聚焦「綜合整治新能源汽車行業非理性競爭問題」開展專題調研座談，要求龍

頭企業要依法合規理性競爭，聯合抵制行業非理性競爭，北汽集團、比亞迪集團、中國汽車工業

協會負責人參加。１８日，工信部、國家發改委、市場監管總局召開新能源汽車行業座談會，部

署進一步規範新能源汽車產業競爭秩序工作，１７家重點汽車企業代表出席。（ｃｔ）

