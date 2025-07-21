《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４４％，大基建板塊集體爆發

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股三大指數今早延續升勢，小幅上漲。滬綜指半日收升

０﹒４４％，報３５４９﹒８９點，深成指也升０﹒２９％，創業板指漲０﹒１２％。滬深兩市

半天成交１０８５８億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加７０８億元或近７％

。個股漲多跌少，全市場超３５００家個股上漲。



大基建板塊集體爆發，超級水電方向領漲，中國電建（滬：６０１６６９）、西藏天路

（滬：６００３２６）、保利聯合（深：００２０３７）、高爭民爆（深：００２８２７）、華

新水泥（滬：６００８０１）等十餘股漲停。國務院總理李強周六（１９日）宣布位於西藏自治

區林芝市的雅魯藏布江下游水電工程開工建設。工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，

建設５座梯級電站，總投資約１﹒２萬億元，為世界級水電工程。



鋼鐵板塊延續強勢，西寧特鋼（滬：６００１１７）、八一鋼鐵（滬：６００５８１）、柳

鋼股份（滬：６０１００３）等多股漲停。中鋼協近日在成都組織召開鋼鐵工業規劃部長會，會

議要求堅持嚴控增量與暢通退出，防範鋼鐵行業產能過剩風險持續加劇，著力破除「內捲式」競

爭。



下跌方面，跨境支付、保險、數字貨幣等板塊跌幅居前。算力硬件股展開調整，歐陸通

（深：３００８７０）跌近８％。中小銀行板塊同樣表現不佳，廈門銀行（滬：６０１１８７）

跌逾２％、西安銀行（滬：６００９２８）、浙商銀行（滬：６０１９１６）、成都銀行

（滬：６０１８３８）等跌超１％。（ｊｑ）

