《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒５６％，深成指升０﹒４２％

《經濟通通訊社２１日專訊》Ａ股市場午後升，滬綜指升０﹒５６％，報３５５４﹒４３點
，滬深３００指數升０﹒３８％，深成指升０﹒４２％。上海Ｂ股升０﹒４４％，深圳Ｂ股升
０﹒２７％。（ｃｔ）
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21/07/2025 13:33
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