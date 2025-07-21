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AH股新聞

21/07/2025 15:06

《Ａ股行情》滬指收升０﹒７％再創年內高，萬億工程刺激建材狂飆

　　《經濟通通訊社２１日專訊》總投資約１﹒２萬億元（人民幣．下同）雅魯藏布江水電工程
動工，刺激水利建設概念、建材、電氣設備等股狂飆，７月ＬＰＲ不變符預期，亦帶動地產股向
好，滬深股市今日愈升愈有，滬綜指觸及年內新高的３５６０點，收升０﹒７２％，報
３５５９﹒７９點，深成指揚０﹒８６％，創業板指收升０﹒８７％，報２２９６點同創年內新
高。滬深兩市全天成交１６９９９億元，較上個交易日增８％。
　
　　國務院總理李強１９日在西藏林芝米林水電站壩址宣布雅下水電工程正式開工。該工程旨在
利用雅魯藏布江的水能資源，帶動周邊太陽能、風能資源開發，建設水風光互補的清潔能源基地
，推動能源綠色低碳轉型。工程將建設５座梯級電站，總投資約１﹒２萬億元，中國電建　
（滬：６０１６６９）、西藏天路（滬：６００３２６）等逾２０股漲停，海螺水泥
（滬：６００５８５）等多隻建材股亦漲停。電力板塊集體走強，特高壓方向領漲，許繼電氣
（深：０００４００）午後漲停。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４０８５﹒６１　　＋０﹒６７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３５５９﹒７９　　＋０﹒７２　　　　７３０９﹒００　　
　　深證成指　　１１００７﹒４９　＋０﹒８６　　　　９６９１﹒００　　
　　創業板指　　２２９６﹒８８　　＋０﹒８７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００７﹒８９　　＋０﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６２﹒０５　　＋０﹒６０　　　　　１﹒４６　　　　
　　深證Ｂ指　　１２６１﹒９２　　＋０﹒５７　　　　　１﹒４７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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