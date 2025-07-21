《Ａ股行情》滬指收升０﹒７％再創年內高，萬億工程刺激建材狂飆

《經濟通通訊社２１日專訊》總投資約１﹒２萬億元（人民幣．下同）雅魯藏布江水電工程

動工，刺激水利建設概念、建材、電氣設備等股狂飆，７月ＬＰＲ不變符預期，亦帶動地產股向

好，滬深股市今日愈升愈有，滬綜指觸及年內新高的３５６０點，收升０﹒７２％，報

３５５９﹒７９點，深成指揚０﹒８６％，創業板指收升０﹒８７％，報２２９６點同創年內新

高。滬深兩市全天成交１６９９９億元，較上個交易日增８％。



國務院總理李強１９日在西藏林芝米林水電站壩址宣布雅下水電工程正式開工。該工程旨在

利用雅魯藏布江的水能資源，帶動周邊太陽能、風能資源開發，建設水風光互補的清潔能源基地

，推動能源綠色低碳轉型。工程將建設５座梯級電站，總投資約１﹒２萬億元，中國電建

（滬：６０１６６９）、西藏天路（滬：６００３２６）等逾２０股漲停，海螺水泥

（滬：６００５８５）等多隻建材股亦漲停。電力板塊集體走強，特高壓方向領漲，許繼電氣

（深：０００４００）午後漲停。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４０８５﹒６１ ＋０﹒６７

上證指數 ３５５９﹒７９ ＋０﹒７２ ７３０９﹒００

深證成指 １１００７﹒４９ ＋０﹒８６ ９６９１﹒００

創業板指 ２２９６﹒８８ ＋０﹒８７

科創５０ １００７﹒８９ ＋０﹒０４

Ｂ股指數 ２６２﹒０５ ＋０﹒６０ １﹒４６

深證Ｂ指 １２６１﹒９２ ＋０﹒５７ １﹒４７

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