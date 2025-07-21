《Ａ股焦點》新車半年擬禁轉售阻零公里二手車氾濫，比亞迪Ａ微跌

《經濟通通訊社２１日專訊》中國「零公里二手車」的出現，催化了汽車價格戰，中國汽車

工業協會官方媒體「汽車縱橫」１９日在微信公眾號上發文談「零公里二手車」亂象，並透露工

信部打算推行「新車登記６個月內禁止轉二手」的政策，從源頭阻斷套利空間。



中國汽車流通協會數據顯示，２０２４年二手車市場中「登記日期小於等於３個月、里程數

小於等於５０公里」的車輛佔比已達１２﹒７％，其中新能源車型佔比超６０％。此外，近日內

地車市最新出現了近８０輛小米ＹＵ７ ＭＡＸ版二手車放售，「加價轉售」現象亦引起監管關

注。



為整頓新能源車的內捲競爭問題，內地一連兩日就新能源汽車產業召開座談會。１７日，中

央第四指導組聚焦「綜合整治新能源汽車行業非理性競爭問題」開展專題調研座談，要求龍頭企

業要依法合規理性競爭，聯合抵制行業非理性競爭，北汽集團、比亞迪集團、中國汽車工業協會

負責人參加。１８日，工信部、國家發改委、市場監管總局召開新能源汽車行業座談會，部署進

一步規範新能源汽車產業競爭秩序工作，１７家重點汽車企業代表出席。



Ａ場整車股偏軟，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒１３％，江淮汽車

（滬：６００４１８）跌０﹒４８％、賽力斯（滬：６０１１２７）跌０﹒２１％、北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌０﹒６３％、上汽集團（滬：６００１０４）跌１％。（ｃｔ）

