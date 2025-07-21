《Ａ股焦點》稀土永磁概念活躍，盛和資源漲停，北方稀土揚７％

《經濟通通訊社２１日專訊》稀土牢牢掌握在手，稀土永磁概念板塊活躍，盛和資源

（滬：６００３９２）漲停，東方鋯業（深：００２１６７）、中色股份（深：０００７５８）

揚８％，北方稀土（滬：６００１１１）漲７％，焦作萬方（深：０００６１２）漲６％，久吾

高科（深：３００６３１）升５％，包鋼股份（滬：６０００１０）、廣晟有色

（滬：６００２５９）升４％，中國稀土（深：０００８３１）、閩東電力

（深：０００９９３）、中國鋁業（滬：６０１６００）等升幅靠前。



外電１８日引述知情人士指，中國已於上月向國有企業發布今年首批稀土開採和冶煉配額，

但沒有按慣例公開發布。報道認為，這是中國政府加強對稀土行業控制的又一跡象。



此外，國家出口管制工作協調機制辦公室組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署等單

位，１９日在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，總結通報前期進展成效，全

面分析當前打私形勢，對專項行動進行再部署、再推進。有分析認為，該推進會在廣西舉行，側

面印證今年５月落馬受查的廣西自治區政府主席藍天立，極可能如傳聞中涉及有色金屬腐敗、充

當稀土走私出口保護傘，影響對美鬥爭。（ｓｌ）

