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21/07/2025 12:02

黃仁勳央視專訪：中國ＡＩ市場若沒有英偉達，華為也有解決方案

　　《經濟通通訊社２１日專訊》英偉達ＣＥ黃仁勳接受央視《面對面》欄目專訪時表示，中國
的ＡＩ市場，無論有沒有英偉達都會進步，「如果英偉達不在這裏，華為也一定能找到自己的解
決方案」。
　
　　黃仁勳讚揚華為不僅極具創新力，更是一家規模和實力非凡的公司。「如果有人仔細看過華
為手機，就會明白其中蘊含的技術奇跡。如果你看現在的華為，他們在自動駕駛領域非常出色，
ＡＩ技術也相當卓越，這是一家擁有強大芯片設計能力、系統設計和系統軟件的公司」。
　
　　黃仁勳認為，華為取得的成就完全值得尊重與讚賞，「這是一家非凡的科技公司，只要他們
決定專注並投入的領域，就一定能做好」。
　
＊傳英偉達不打算恢復生產Ｈ２０芯片＊
　
　　近日有美媒引述知情人士報道，特朗普政府今年４月禁止英偉達對華銷售Ｈ２０芯片後，英
偉達被迫取消客戶訂單，同時取消了其在晶片製造商台積電預訂的產能。報道還指，英偉達不打
算恢復生產Ｈ２０，但未提供此消息來源或更多細節。報道又提到，黃仁勳上周在北京參加鏈博
會期間出席一場媒體活動時透露，台積電已將其Ｈ２０的生產線轉移到為其他客戶生產晶片，再
次調整晶片生產線可能需要９個月的時間。
　
　　黃仁勳上周在北京宣布獲准恢復對華出售Ｈ２０芯片，並透露已收到很多Ｈ２０訂單，但需
要一些時間來提升Ｈ２０供應鏈的產能，強調英偉達將在未來幾個月努力加速這一過程。
（ｓｌ）

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