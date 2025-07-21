《中國要聞》佛山順德截至昨日累計報告２１５８宗基孔肯雅熱確診

《經濟通通訊社２１日專訊》廣東佛山市順德區衛生健康局今日通報，截至２０２５年７月

２０日，該區累計報告基孔肯雅熱確診病例２１５８例，主要集中在樂從鎮、北滘鎮、陳村鎮，

均為輕症病例。



＊疫情７月８日發現，禪城區、南海區也有個案＊



佛山市官方昨日（２０日）通報，順德區７月８日主動監測發現一宗輸入引起的基孔肯雅熱

疫情，截至７月１９日，全市累計報告確診病例１８７３例，其中順德區１７９０例，禪城區

４９例，南海區３４例，所有病例均為輕症病例，無重症和死亡病例，已有７２０例痊愈。



據介紹，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起的急性傳染病，主要通過蚊蟲叮咬傳播，人與人

之間不直接傳染，防控關鍵在於防蚊滅蚊。佛山副市長文曦昨表示，疫情發生後，佛山市第一時

間啟動應急響應，全面精準開展防控，開展重點地區大排查，同時在佛山全域推進愛國衛生運動

，聚焦環境衛生整治、孳生地清理、成蚊滅殺三大重點措施，組織專業人員入戶滅蚊，９０％的

疫點村居已由高風險降到中風險以下，其中３３％已降到安全水平。



目前佛山市有防蚊隔離床位３６９６張，可根據實際需要繼續擴容；已指定５３家二級及以

上醫院作為定點收治醫院，提供診療和住院治療服務。（ｓｌ）

