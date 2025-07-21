《中國要聞》商務部：上半年消費市場平穩增長，家電熱銷文旅紅火

《經濟通通訊社２１日專訊》中國商務部網站今日發布「消費促進司負責人談２０２５年上

半年我國消費市場情況」文章指，今年以來，消費市場保持平穩增長態勢，為做強國內大循環、

推動經濟持續向好提供有力支撐。



一是市場規模穩步擴大，消費主引擎作用更加凸顯。據國家統計局數據，上半年社會消費品

零售總額２４﹒５５萬億元（人民幣．下同），同比增長５﹒０％，增速比去年全年加快１﹒５

個百分點。最終消費支出對ＧＤＰ增長的貢獻率達５２％，充分發揮經濟增長主引擎作用。分季

度看，二季度社零總額同比增長５﹒４％，增速比一季度加快０﹒８個百分點。分消費類型看，

上半年商品零售額同比增長５﹒１％，服務零售額增長５﹒３％。



二是以舊換新成效持續顯現，家電手機電腦等產品熱銷。上半年，限額以上單位家電、通訊

器材、文化辦公用品、家具零售額同比分別增長３０﹒７％、２５﹒４％、２４﹒１％和

２２﹒９％，乘用車零售量同比增長１０﹒８％。



三是服務消費進一步擴大，文娛旅遊消費熱度不減。「五一」假期國內出遊３﹒１４億人次

，同比增長６﹒４％；遊客出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增長８﹒０％。電影市場亮點

突出，在系列優質國產影片帶動下，上半年全國電影票房超２９２億元，同比增長超２０％。演

出市場持續紅火，上半年全國演唱會票房同比增長約四成。



四是新型消費蓬勃發展。數字消費活力十足，上半年實物商品網上零售額同比增長６﹒０％

，佔社零總額比重達２４﹒９％。綠色消費持續升溫，新能源乘用車零售量增長３３﹒３％，滲

透率達５０﹒２％。「ＩＰ＋消費」方興未艾，知名ＩＰ衍生品熱銷，成為吸引年輕人的「流量

密碼」。首發經濟熱度不減，新能源汽車、手機等領域多款新品首發，廣受消費者歡迎。



五是離境退稅優化政策成效初顯，入境消費不斷擴大。據國家移民局數據，上半年出入境外

國人３８０５﹒３萬人次，同比增長３０﹒２％；其中免簽入境外國人１３６４萬人次，同比增

長５３﹒９％。國家稅務總局數據顯示，上半年離境退稅銷售額同比增長９４﹒６％。（ｓｌ）

