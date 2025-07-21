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AH股新聞

21/07/2025 17:11

《中國要聞》商務部：上半年消費市場平穩增長，家電熱銷文旅紅火

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國商務部網站今日發布「消費促進司負責人談２０２５年上
半年我國消費市場情況」文章指，今年以來，消費市場保持平穩增長態勢，為做強國內大循環、
推動經濟持續向好提供有力支撐。
　
　　一是市場規模穩步擴大，消費主引擎作用更加凸顯。據國家統計局數據，上半年社會消費品
零售總額２４﹒５５萬億元（人民幣．下同），同比增長５﹒０％，增速比去年全年加快１﹒５
個百分點。最終消費支出對ＧＤＰ增長的貢獻率達５２％，充分發揮經濟增長主引擎作用。分季
度看，二季度社零總額同比增長５﹒４％，增速比一季度加快０﹒８個百分點。分消費類型看，
上半年商品零售額同比增長５﹒１％，服務零售額增長５﹒３％。
　
　　二是以舊換新成效持續顯現，家電手機電腦等產品熱銷。上半年，限額以上單位家電、通訊
器材、文化辦公用品、家具零售額同比分別增長３０﹒７％、２５﹒４％、２４﹒１％和
２２﹒９％，乘用車零售量同比增長１０﹒８％。
　
　　三是服務消費進一步擴大，文娛旅遊消費熱度不減。「五一」假期國內出遊３﹒１４億人次
，同比增長６﹒４％；遊客出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增長８﹒０％。電影市場亮點
突出，在系列優質國產影片帶動下，上半年全國電影票房超２９２億元，同比增長超２０％。演
出市場持續紅火，上半年全國演唱會票房同比增長約四成。
　
　　四是新型消費蓬勃發展。數字消費活力十足，上半年實物商品網上零售額同比增長６﹒０％
，佔社零總額比重達２４﹒９％。綠色消費持續升溫，新能源乘用車零售量增長３３﹒３％，滲
透率達５０﹒２％。「ＩＰ＋消費」方興未艾，知名ＩＰ衍生品熱銷，成為吸引年輕人的「流量
密碼」。首發經濟熱度不減，新能源汽車、手機等領域多款新品首發，廣受消費者歡迎。
　
　　五是離境退稅優化政策成效初顯，入境消費不斷擴大。據國家移民局數據，上半年出入境外
國人３８０５﹒３萬人次，同比增長３０﹒２％；其中免簽入境外國人１３６４萬人次，同比增
長５３﹒９％。國家稅務總局數據顯示，上半年離境退稅銷售額同比增長９４﹒６％。（ｓｌ）

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