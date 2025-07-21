【車企血戰】官媒、外媒分別揭露虛增銷量，吉利：堅決駁斥報道

《經濟通通訊社２１日專訊》據《路透》上周六（１９日）報道，經查閱文件以及採訪經銷

商和買家發現，中國電動汽車品牌哪吒和極氪近年以賣出汽車前就為汽車投保的手法，虛增銷量

以達成激進的目標。同日中國官媒《中國證券報》在頭版及Ａ０５版發表調查報道稱，極氪一直

在銷售已投保的汽車，以虛增銷量，指「這一手法不僅涉嫌欺詐消費者，更將『０公里二手車』

這一隱秘手段推至前台」



《路透》今日更新報道指，極氪、哪吒汽車母公司浙江合眾新能源汽車有限公司和廈門建發

上周六沒有回應置評請求。吉利汽車的發言人則稱，「吉利堅決駁斥中國證券報的報道」。該發

言人拒絕就《路透》的調查結果發表評論或提供更多細節。



極氪昨在微博發聲明指，報道中涉及的車輛均為可正常銷售的展車，為確保展示期間的安全

，展車雖已投保交強險，但從未開具零售發票，也未在任何車管所進行新車註冊登記或上牌，其

法律屬性始終屬於未註冊的全新商品車。



＊路透：極氪１５個月虛增近６﹒５萬輛銷量，佔期間銷量超一半＊



《路透》的報道引述經銷商和買家稱，哪吒和極氪這種虛增銷量的手法，能使他們根據中國

汽車行業的註冊慣例提前計入銷量，以便實現月度和季度目標。



其中，根據哪吒發給經銷商的記錄副本，從２０２３年１月到２０２４年３月，哪吒通過這

種方法提前計入了至少６４７１９輛汽車的銷量，而哪吒公布在此期間的汽車銷量為１１﹒７萬

輛。另根據經銷商、買家和銷售的相關收據，吉利旗下高端電動汽車品牌極氪在２０２４年底通

過其在廈門的主要經銷商－－國有企業廈門建發汽車有限公司－－使用同樣的方法提前計入汽車

銷量。



《中國證券報》的報道則指，記者採訪了廣州和重慶等城市的極氪汽車買家，買家表示發現

自己購買的「新車」竟已購買過交強險。當他們要求維權退賠時，往往會遭到推諉或拒賠。報道

同時對哪吒的銷量提出了質疑，稱其數據異常。



＊極氪去年１２月深圳和廈門銷量分別激增近４倍、超６倍＊



報道其中提到，經梳理２０２４年極氪各城市月度交強險銷量數據發現，極氪在當年１２月

銷售２﹒９２萬輛 （官方交付數據為２﹒７２萬輛），創年內最高。其中，深圳市和廈門市銷

量激增至４３２１輛和２７６７輛，分別環比增長３７７﹒５％和６４７﹒８％。報道引述中國

汽車流通協會專家委員會專家委員李顏偉指，銷量環比增幅極高，這在汽車銷售領域中比較罕見

，又指銷量居前的兩個城市分別為廈門和深圳，與近期車主投訴上險「重災區」廈門出現了重疊

。（ｓｌ）





