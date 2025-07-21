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AH股新聞

21/07/2025 14:41

《神州債市》機構：人行取消質押券凍結，債券回購或將變成買斷式

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行上周五（１８日）發布徵求意見稿，擬取消債券
回購交易中質押券的凍結規定，引發市場廣泛關注。《路透》引述業內人士認為，這不僅是對債
券回購制度的一次重要優化，也可能成為人行增強流動性調控靈活性，推動債市制度型開放的關
鍵一步。他們並表示，質押券「解凍」將打破長期以來債券在回購期間「鎖死」的狀態，釋放出
大量可流通資產，該舉措也被視為中國債市從「質押式回購」為主，向國際通行規則－－以買斷
式回購為主－－靠攏的重要信號。
　
　　根據２００９年頒布的現行銀行間債市登記託管結算相關要求，債券登記託管結算機構可依
法為債券持有人提供債券質押登記服務，對相應債券進行凍結。由於質押式回購的債券所有權不
發生轉移，通過凍結質押券，可以防範違約風險，保護資金融出方的利益。但是債券回購期內大
量利率債，尤其是短期債券被凍結，無法在二級市場流通交易，降低了債市整體的流動效率和交
易活躍度。
　
＊天風證券：６萬億元回購市場可獲得解凍＊
　
　　開源證券固收首席分析師陳曦認為，人行取消質押券凍結的目的，或主要是增強市場流動性
。未來國內債券回購，或由質押式回購，轉變為類似於人行的買斷式回購。
　
　　天風證券研究所固收團隊報告指，如若質押券可再抵押或交易，有利於盤活存量債券，日均
６萬億元人民幣的回購市場可獲得解凍，有助於增強國內流動性管理靈活性，便於公開市場開展
買賣國債操作。
　
＊業內人士：人行能適時修正市場對中長期資金面的預期＊
　
　　上海一私募基金研究人士表示，取消質押券的凍結舉措有利於人行在公開市場買賣國債等貨
幣政策操作中更加靈活地管理流動性，同時也便於人行更有效地實施貨幣政策，調節市場資金供
求關係。人行此次取消質押券凍結的改革，正是向國際成熟市場的通行做法靠攏，它放棄了過去
相對靜態、低效的「凍結」模式，轉向一種更能促進資產流轉、提升市場效率的動態管理模式。
　
　　該私募研究人士並稱，買斷式回購操作的徹底靈活化，將使得人行能夠適時修正市場對中長
期資金面的預期；考慮到貨政司領導人選也將落定，理順後重啟買債也算是水到渠成。不過他也
提醒，質押券解凍並不意味著人行立即重啟買債操作，更多是為未來政策工具箱擴容做準備。
　
　　《路透》日前引述消息人士指，人行最重要的司局－－貨幣政策司有望由該司副司長謝光啟
升任司長，填補約半年前升仕人行副行長的鄒瀾留下的空缺。（ｓｌ）

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