《神州債市》機構：人行取消質押券凍結，債券回購或將變成買斷式

《經濟通通訊社２１日專訊》中國人民銀行上周五（１８日）發布徵求意見稿，擬取消債券

回購交易中質押券的凍結規定，引發市場廣泛關注。《路透》引述業內人士認為，這不僅是對債

券回購制度的一次重要優化，也可能成為人行增強流動性調控靈活性，推動債市制度型開放的關

鍵一步。他們並表示，質押券「解凍」將打破長期以來債券在回購期間「鎖死」的狀態，釋放出

大量可流通資產，該舉措也被視為中國債市從「質押式回購」為主，向國際通行規則－－以買斷

式回購為主－－靠攏的重要信號。



根據２００９年頒布的現行銀行間債市登記託管結算相關要求，債券登記託管結算機構可依

法為債券持有人提供債券質押登記服務，對相應債券進行凍結。由於質押式回購的債券所有權不

發生轉移，通過凍結質押券，可以防範違約風險，保護資金融出方的利益。但是債券回購期內大

量利率債，尤其是短期債券被凍結，無法在二級市場流通交易，降低了債市整體的流動效率和交

易活躍度。



＊天風證券：６萬億元回購市場可獲得解凍＊



開源證券固收首席分析師陳曦認為，人行取消質押券凍結的目的，或主要是增強市場流動性

。未來國內債券回購，或由質押式回購，轉變為類似於人行的買斷式回購。



天風證券研究所固收團隊報告指，如若質押券可再抵押或交易，有利於盤活存量債券，日均

６萬億元人民幣的回購市場可獲得解凍，有助於增強國內流動性管理靈活性，便於公開市場開展

買賣國債操作。



＊業內人士：人行能適時修正市場對中長期資金面的預期＊



上海一私募基金研究人士表示，取消質押券的凍結舉措有利於人行在公開市場買賣國債等貨

幣政策操作中更加靈活地管理流動性，同時也便於人行更有效地實施貨幣政策，調節市場資金供

求關係。人行此次取消質押券凍結的改革，正是向國際成熟市場的通行做法靠攏，它放棄了過去

相對靜態、低效的「凍結」模式，轉向一種更能促進資產流轉、提升市場效率的動態管理模式。



該私募研究人士並稱，買斷式回購操作的徹底靈活化，將使得人行能夠適時修正市場對中長

期資金面的預期；考慮到貨政司領導人選也將落定，理順後重啟買債也算是水到渠成。不過他也

提醒，質押券解凍並不意味著人行立即重啟買債操作，更多是為未來政策工具箱擴容做準備。



《路透》日前引述消息人士指，人行最重要的司局－－貨幣政策司有望由該司副司長謝光啟

升任司長，填補約半年前升仕人行副行長的鄒瀾留下的空缺。（ｓｌ）

