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AH股新聞

22/07/2025 15:56

【聚焦人幣】外匯局：來華各類投資總體向好，人幣匯率基本穩定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌
在國新辦發布會表示，中國今年以來，外匯形勢複雜多變，風險挑戰明顯增加。面對外部衝擊，
中國外匯市場頂住壓力，運行平穩，表現出較強韌性。
　
　　首先，人民幣匯率保持基本穩定。今年上半年，人民幣兌美元匯率升值１﹒９％，上半年人
民幣兌美元匯率在７﹒１５－７﹒３５之間雙向浮動，既在合理均衡水平上保持了基本穩定，也
發揮了調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。
　
　　其次，外匯市場預期保持平穩。從遠期、期權等外匯市場指標來看，當前市場對人民幣沒有
明顯升值或者貶值的單邊預期。市場交易理性有序，人民幣走弱時，企業主體逢高結匯增多；人
民幣走強時，企業逢低購匯增多，總體上看，沒有追漲殺跌這些非理性交易行為。
　
　　第三，國際收支保持基本平衡。今年以來，中國經常帳戶順差穩中有增，總體處於合理均衡
水平。與經常帳戶順差相對應，非儲備性質金融帳戶呈現逆差，與經常帳戶順差規模大體相當，
國際收支呈現出自主平衡格局。來華各類投資總體向好。１－５月份，股權性質來華直接投資淨
流入３１１億美元，同比增長１６％；來華證券投資淨流入約３３０億美元，逆轉了去年下半年
淨流出態勢。對外投資有序推進。１－５月份，股權性質的對外直接投資５１９億美元，同比基
本持平，對外證券投資保持活躍。

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