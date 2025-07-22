【聚焦人幣】外匯局：來華各類投資總體向好，人幣匯率基本穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌

在國新辦發布會表示，中國今年以來，外匯形勢複雜多變，風險挑戰明顯增加。面對外部衝擊，

中國外匯市場頂住壓力，運行平穩，表現出較強韌性。



首先，人民幣匯率保持基本穩定。今年上半年，人民幣兌美元匯率升值１﹒９％，上半年人

民幣兌美元匯率在７﹒１５－７﹒３５之間雙向浮動，既在合理均衡水平上保持了基本穩定，也

發揮了調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。



其次，外匯市場預期保持平穩。從遠期、期權等外匯市場指標來看，當前市場對人民幣沒有

明顯升值或者貶值的單邊預期。市場交易理性有序，人民幣走弱時，企業主體逢高結匯增多；人

民幣走強時，企業逢低購匯增多，總體上看，沒有追漲殺跌這些非理性交易行為。



第三，國際收支保持基本平衡。今年以來，中國經常帳戶順差穩中有增，總體處於合理均衡

水平。與經常帳戶順差相對應，非儲備性質金融帳戶呈現逆差，與經常帳戶順差規模大體相當，

國際收支呈現出自主平衡格局。來華各類投資總體向好。１－５月份，股權性質來華直接投資淨

流入３１１億美元，同比增長１６％；來華證券投資淨流入約３３０億美元，逆轉了去年下半年

淨流出態勢。對外投資有序推進。１－５月份，股權性質的對外直接投資５１９億美元，同比基

本持平，對外證券投資保持活躍。

