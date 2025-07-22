《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２２日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首

十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

貴州茅台 （６００５１９） ２５６３﹒８６

三一重工 （６０００３１） １４９５﹒７３

招商銀行 （６０００３６） １４５０﹒９８

國電南瑞 （６００４０６） １３５５﹒３８

紫金礦業 （６０１８９９） １１３７﹒１４

中國平安 （６０１３１８） １１３２﹒４６

工商銀行 （６０１３９８） １１０５﹒７５

農業銀行 （６０１２８８） １１０１﹒５０

工業富聯 （６０１１３８） １０７７﹒１６

藥明康德 （６０３２５９） １０３８﹒５１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



「深股通」首十大成交活躍股列表

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

寧德時代 （３００７５０）４７５８﹒０７

中際旭創 （３００３０８）２２６８﹒０３

比亞迪 （００２５９４）１６３２﹒４８

新易盛 （３００５０２）１５９３﹒９９

勝宏科技 （３００４７６）１４１０﹒３５

東方財富 （３０００５９）１２７６﹒８８

東山精密 （００２３８４）１１９０﹒１９

滬電股份 （００２４６３） ９９４﹒４３

美的集團 （０００３３３） ８９９﹒４８

五糧液 （０００８５８） ８３５﹒８３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（以上數字取小數點後兩個位）



夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情