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AH股新聞

22/07/2025 08:14

《神州頭條》財經報章頭版摘要：海南自貿港跨境資管試點細則發布

　　《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
讓這座美麗的古城煥發新的光彩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年３月１９日，習近平總書記來到麗江古城，沿著石板路察看古城風貌。流水潺潺，一
步一景。「麗江以旅遊聞名，這裏的文化、風光、民俗都非常吸引人，還有這裏的建築、小橋流
水的環境，大家來了之後，都會有好的體驗。」考察中，習近平總書記要求當地「處理好保護和
發展的關系，讓這座美麗的古城煥發新的光彩」。
　
擁抱創新發展大時代，科創板改革再出發
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０２５年７月２２日，科創板開市六周年。六年前，我們滿懷期許，預祝科創板「前途似海，
來日方長」；現如今，「試驗田」裏碩果盈枝，「１＋６」政策漸次落地，推動科創板改革再出
發，加快鍛造培育發展新質生產力的「新高地」。
　
海南自貿港跨境資管試點實施規模管理
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》印發。試點業務支持境外投資者投資海南自
貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營機構私募資產管理產品、公開募集證券投資
基金、保險資產管理產品。根據實施細則，境外投資者可用來源於境內外的資金購買試點資管產
品。
　
　
《上海證券報》
　
中央匯金穩市資金浮出水面，二季度２０００億元增持１０隻寬基ＥＴＦ
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言出必行！在今年４月初的股市震盪中，中央匯金表示增持了ＥＴＦ，並首次明確其類「平准基
金」定位，極大地提振了市場信心。最新披露的基金二季報顯示，中央匯金二季度耗資高達
２０００億元，買入１０只寬基ＥＴＦ，成為穩定市場的中流砥柱。
　
跑出創新「加速度」－－從科創板六年看資本市場助力「硬科技」進階
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２２日，科創板將迎來六歲生日。六年來，這個資本市場改革的「試驗田」不斷開花結果。
從芯片國產化到新能源出海，從生物醫藥突破到ＡＩ賦能千行百業，科創板企業以年均超１０％
的研發投入佔比，跑出了科技創新的「中國加速度」。
　
「流動」的中國，開放的市場－－１５﹒２萬億元交通固定資產投資助力高質量發展
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平均每天約有１﹒８億人次跨區域出行、每天運送１﹒６億噸貨物、每天攬收４﹒７８億件快遞
……７月２１日，國新辦舉行「高質量完成『十四五』規劃」系列主題新聞發布會，交通運輸部
部長劉偉表示，這五年我國交通運輸事業取得了歷史性成就，綜合交通運輸體系建設實現了突破
性進展，「６軸７廊８通道」國家綜合立體交通網主骨架建成率超過９０％，交通運輸綜合能力
、服務品質、運行效率大幅提升，「人享其行，物暢其流」的美好願景正在加快實現。
　
　
《證券時報》
　
《住房租賃條例》公布，規範住房租賃，加快建立租購並舉住房制度
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《住房租賃條例》，自２０２５年９月１５日起施行。
《條例》旨在規範住房租賃活動，維護住房租賃活動當事人合法權益，穩定住房租賃關系，促進
住房租賃市場高質量發展，推動加快建立租購並舉的住房制度。
　
科創板開市這六年：深耕「硬科技」培育沃土，澆灌７萬億創新生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
六年前的７月２２日，隨著上交所交易大廳一聲鑼響，科創板正式開市交易，設立科創板並試點
注冊制這一資本市場重要改革任務正式落地。六年來，科創板始終堅守「硬科技」定位，充分發
揮改革「試驗田」功能，在探索中蹚出了一條從無到有、由小及強的跨越式發展之路。截至７月
２１日，科創板上市公司達５８９家，總市值超７萬億元，澆灌滋養著集成電路、生物醫藥、新
能源等領域的一批批硬科技新苗茁壯成長。
　
海南自貿港跨境資管試點業務實施細則發布
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
７月２１日，為加快推進海南自由貿易港跨境資產管理業務試點工作，中國人民銀行海南省分行
等五部門聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業務實施細則》，支持境外投資者投資海
南自貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營機構私募資產管理產品、公開募集證券
投資基金、保險資產管理產品，初期試點總規模上限為１００億元人民幣。（ｅｗ）

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