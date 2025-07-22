《鍾之日記》港股企穩兩萬五，水利零售股炒上

《鍾之日記》７月２２日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



受京東（０９６１８）收購本地超市佳寶消息刺激，今日零售股集體炒上；雅魯藏布江世紀

工程矚目，中港水利、機械股續漲，恒指今早一度創逾４年高，隨即引發沽壓、一度倒跌，惟午

後反覆造好，最終全日收報２５１３０，升１３５點或０﹒５％，主板成交近２６６１億元。



＊Ａ股創三年半收市高位，逼三千六＊



滬綜指連漲四個交易日，今日收升０﹒６２％，報３５８１﹒８６點，逼近３６００點，續

創三年半收盤高位；深成指低開高收，揚０﹒８４％；創業板指升０﹒６１％。滬深兩市全天成

交１﹒８９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１９３２億元或１１％。分析人士認為

，反內捲和水電基建大項目從供需兩端提振了經濟基本面的預期，從而給市場帶來支撐。



萬億元西藏水電項目繼續提振水電概念股勁揚，板塊全日飆逾１１％。《證券日報》引述專

家分析，工程建設將帶動多個行業受益。先是電力設備製造業，包括水輪發電機組、變壓器等需

求將會激增；其次是工程建設行業，包括建築施工、工程機械等；最後是輸變電行業，需要建設

大規模電力外送通道。



另外，自《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》印發以來，深

圳主管部門已與中國證監會相關司局就資本市場支持深圳綜合改革建立了常態化溝通機制，預計

年內將有包括香港交易所上市的粵港澳大灣區企業按照政策規定回深圳證券交易所上市等一系列

改革成果落地



＊世紀工程矚目，水利工程概念再彈＊



總投資約１﹒２萬億元人民幣的雅魯藏布江下遊水力發電工程開工，今日繼續激勵港股水利

工程、重型機械、建材水泥相關概念集體飆漲。



官方媒體報道，雅下水電工程項目投資金額之巨大、施工難度之高、耗時之久、影響之廣，

都將創下歷史紀錄，可能有助於中國政府重振經濟成長的努力。中金發表報告指，該項目是繼三

峽工程後又一國家級重大水電工程，有望為水電機組、ＧＩＬ等電氣設備廠商帶來長期發展空間

。目前中國水電裝備已實現全面國產化，哈爾濱電氣（０１１３３）及東方電氣（０１０７２）

為主要供應商，雅下項目有望帶動產業鏈公司長期受益。今日哈爾濱電氣收漲８﹒１％，東方電

氣昨日暴漲後今吐２﹒８％。



中聯重科（０１１５７）表示，雅下工程對於工程機械設備需求的拉動會起到積極作用。根

據水電工程特點，預計項目對土方機械、混凝土機械、起重機械、基礎施工機械、隧道掘進機械

等設備有較大需求。



中聯重科又指，與項目相關的承建方多年來有長期戰略合作夥伴關係。公司作為品類覆蓋最

為齊全的工程機械企業之一，特別是適應高原、複雜工況的超大型高端化、智能化、綠色化裝備

的研發與製造能力優勢，有望深度參與項目建設的核心環節。中聯重科今日再漲５％。



其他水利建設股也造好，建築機械股中國龍工（０３３３９）彈１５﹒８％，重汽

（０３８０８）、中鐵建（０１１８６）收高６％，中鐵（００３９０）揚４﹒５％，中國水務

（００８５５）升２﹒６％，海螺水泥（００９１４）升約２﹒５％。



＊京東傳購佳寶，中小型零售股造好＊



京東據報收購本港佳寶食品超級市場，相關消息經過一日發酵後，引市場憧憬，利好零售概

念股。其中，阿信屋母企ＣＥＣ國際（００７５９）曾升逾３倍，破頂高見０﹒５６元，最終仍

升近２﹒６倍，報０﹒４６元。經營日本城的國際家居零售（０１３７３）一度飆１６％，高見

１﹒０３元，收升９％。莎莎（００１７８）升近１２％，優品３６０（０２３６０）升逾９％

；京東微跌０﹒３％，報１３０﹒５元。



京東據報收購本地「平價超市」佳寶，約４個月前雙方已完成簽約。接近京東人士指出，有

媒體爆料收購金額為４０億元，但實際交易金額遠沒有這麼大，後續京東將通過供應鏈優勢，進

一步豐富香港零售消費市場的優質供給，具體官方資訊或在８月份公布。



本地傳媒早前報道，京東斥資４０億元收購佳寶七成股權，涉及零售網絡及物業，交易設有

過渡期，由佳寶創辦人林曉毅等代為管理３年。



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