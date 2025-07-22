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22/07/2025 11:15

《Ａ股焦點》中國平安Ａ跌近２％，稱高度關注香港穩定幣監管變化

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）昨日（２１日
）在「上證ｅ互動」平台上回覆投資者稱，該公司留意到香港市場穩定幣相關的行業監管變化。
平安在區塊鏈技術上有深厚的積累，該公司將保持高度關注並積極研究。
　
　　中國平安Ａ股現跌１﹒７５％，報５６﹒１９元人民幣。（ｊｑ）

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