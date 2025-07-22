【關稅戰】美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問題

《經濟通通訊社２２日專訊》美國財政部長貝森特周一（２１日）表示，下一輪中美貿易談

判可能涉及中國購買俄羅斯和伊朗石油的問題，這將使談判的焦點從更傳統的貿易問題轉向國家

安全問題。



貝森特在ＣＮＢＣ採訪時談到近期與中國進行的談判時稱：「貿易處於良好的狀態；我認為

，現在我們可以開始討論其他問題……中國是伊朗和俄羅斯石油的非常大的買家，因此我們可能

開始討論這個問題。」



貝森特威脅美國將對購買俄羅斯石油的國家採取行動，並指出美國正在採取一項戰略，即「

任何購買受制裁的俄羅斯石油的國家都將被徵收高達１００％的二級關稅」。



＊中美官員據報探討秋季「習特會」可能性＊



此外，《路透》引述消息人士稱，中國國家主席習近平與美國總統特朗普的助手，正討論兩

位領袖在今年秋季會面的可能。



根據報道，兩位元首的助手正商討，特朗普稍後出訪亞洲期間，到北京與習近平會面的可能

性，但未有定案。



早前有消息指，特朗普將於１０月３０至１１月１日期間，到南韓出席亞太經合組織

（ＡＰＥＣ）領袖峰會，中美兩國元首將會在峰會期間進行雙邊會晤。美國白宮拒評上述消息。

中國外交部發言人拒評「習特會」的可能性。（ｒｙ）

