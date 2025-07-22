《中國要聞》最高法：引導「可重整不清算」措施促進企業健康發展

《經濟通通訊社２２日專訊》官媒《新華社》引述２１日在京舉行的全國大法官研討班消息

，最高人民法院結合當前正在開展的規範涉企執法司法專項行動，通過以調促和、活封活扣、引

導「可重整不清算」等措施，推動涉企司法執法規範化，促進企業健康發展。



最高法指出，規範涉企執法司法，審判機關是「最後一道防線」。特別對於涉罪和行政處罰

等案件，人民法院堅持恪守罪刑法定、證據裁判、疑罪從無等法律原則，加強對行政行為合法性

審查，堅決糾治違規異地和趨利性執法司法，堅決破除地方保護主義。依法妥善審理涉就業糾紛

案件，加強勞動爭議仲裁與訴訟銜接，會同檢察機關協力清理整治欠薪，營造良好就業環境。



此外，人民法院堅持確有需要、規範設置、重在高質效運行的原則，當前重點聚焦推動規範

設置若干破產法庭，以解決破產案件增幅大但審判力量較弱、審判周期較長、配套制度不夠完善

等突出問題。



中國去年底中央經濟工作會議明確２０２５年將開展規範涉企執法專項行動。在５月２２日

的國新辦發布會上，司法部副部長胡衛列稱，目前行政罰款數額總體呈下降趨勢，亂檢查得到有

效遏制，但整治效果還是初步的，與企業期待還有一定差距。（ｒｙ）

