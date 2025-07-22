  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2025 09:14

《中國要聞》最高法：引導「可重整不清算」措施促進企業健康發展

　　《經濟通通訊社２２日專訊》官媒《新華社》引述２１日在京舉行的全國大法官研討班消息
，最高人民法院結合當前正在開展的規範涉企執法司法專項行動，通過以調促和、活封活扣、引
導「可重整不清算」等措施，推動涉企司法執法規範化，促進企業健康發展。
　
　　最高法指出，規範涉企執法司法，審判機關是「最後一道防線」。特別對於涉罪和行政處罰
等案件，人民法院堅持恪守罪刑法定、證據裁判、疑罪從無等法律原則，加強對行政行為合法性
審查，堅決糾治違規異地和趨利性執法司法，堅決破除地方保護主義。依法妥善審理涉就業糾紛
案件，加強勞動爭議仲裁與訴訟銜接，會同檢察機關協力清理整治欠薪，營造良好就業環境。
　
　　此外，人民法院堅持確有需要、規範設置、重在高質效運行的原則，當前重點聚焦推動規範
設置若干破產法庭，以解決破產案件增幅大但審判力量較弱、審判周期較長、配套制度不夠完善
等突出問題。
　
　　中國去年底中央經濟工作會議明確２０２５年將開展規範涉企執法專項行動。在５月２２日
的國新辦發布會上，司法部副部長胡衛列稱，目前行政罰款數額總體呈下降趨勢，亂檢查得到有
效遏制，但整治效果還是初步的，與企業期待還有一定差距。（ｒｙ）

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問...

22/07/2025 09:59

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處