《以舊換新》西安多區新能源汽車購置補貼申領即將截止

《經濟通通訊社２２日專訊》官媒《陜西日報》報道稱，西安市經開區、滻灞國際港、未央

區２０２５年新能源汽車補貼申領即將截止。此外，高新區、西咸新區補貼申領通道已關閉。西

安市商務局建議市民及時關注並合理安排申領流程，避免因超期錯過補貼申請。



報道稱，西安經開區、滻灞國際港、未央區２０２５年新能源汽車購置補貼活動於６月３０

日收官。經開區、滻灞國際港補貼申領通道將於本周五（２５日）２４時關閉，未央區補貼申領

通道將於下周四（３１日）２４時關閉。



「補貼申領判定標準一致，均以機動車統一發票開具時間為准。尚未通過ｉ西安平台提交補

貼申請的車主，務必在對應區域規定的截止時間前登錄ｉ西安平台，嚴格依照系統操作指引完成

補貼申請流程，逾期不再辦理。」西安市商務局相關負責人說。



今年６月，多地傳出以舊換新「國補」暫停或調整的消息。國家相關主管部門回應稱，今年

安排的３０００億元人民幣以舊換新支持資金，目前已向地方下達１６２０億元人民幣，剩餘資

金將有序下達。同月，國家發改委、財政部宣布將在７月、１０月分別下達第三季度和第四季度

支持以舊換新的中央資金。（ｒｙ）

