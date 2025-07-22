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AH股新聞

22/07/2025 14:00

《以舊換新》西安多區新能源汽車購置補貼申領即將截止

　　《經濟通通訊社２２日專訊》官媒《陜西日報》報道稱，西安市經開區、滻灞國際港、未央
區２０２５年新能源汽車補貼申領即將截止。此外，高新區、西咸新區補貼申領通道已關閉。西
安市商務局建議市民及時關注並合理安排申領流程，避免因超期錯過補貼申請。
　
　　報道稱，西安經開區、滻灞國際港、未央區２０２５年新能源汽車購置補貼活動於６月３０
日收官。經開區、滻灞國際港補貼申領通道將於本周五（２５日）２４時關閉，未央區補貼申領
通道將於下周四（３１日）２４時關閉。
　
　　「補貼申領判定標準一致，均以機動車統一發票開具時間為准。尚未通過ｉ西安平台提交補
貼申請的車主，務必在對應區域規定的截止時間前登錄ｉ西安平台，嚴格依照系統操作指引完成
補貼申請流程，逾期不再辦理。」西安市商務局相關負責人說。
　
　　今年６月，多地傳出以舊換新「國補」暫停或調整的消息。國家相關主管部門回應稱，今年
安排的３０００億元人民幣以舊換新支持資金，目前已向地方下達１６２０億元人民幣，剩餘資
金將有序下達。同月，國家發改委、財政部宣布將在７月、１０月分別下達第三季度和第四季度
支持以舊換新的中央資金。（ｒｙ）

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