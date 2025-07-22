《大灣區》人行深圳：信貸總量平穩增長，企業貸款利率處歷史低位

《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行深圳市分行、國家外匯管理局深圳市分局今日舉行的

２０２５年第二季度新聞發布會透露，深圳金融總量保持平穩增長，支持實體經濟效果明顯，具

體體現在三個方面，包括信貸總量平穩增長、社會綜合融資成本低位下行等。



＊信貸總量增長，企業貸款利率２﹒８５％為歷史低位＊



一是信貸總量平穩增長。截至２０２５年６月末，深圳市本外幣各項存款餘額１４﹒１６萬

億元（人民幣．下同），較年初增長近６０００億元；本外幣各項貸款餘額９﹒８５萬億元，較

年初增長超３５００億元。從結構上看，信貸結構持續優化，全市信貸投放主要投向科技創新、

普惠小微、綠色發展等重點領域。其中，科技貸款餘額２﹒１萬億元，普惠小微貸款餘額近２萬

億元，綠色貸款餘額１﹒３萬億元，數字經濟產業貸款餘額１﹒３萬億元，以上貸款增速均高於

同期各項貸款增速。



二是社會綜合融資成本低位下行。人民銀行深圳市分行強化利率政策執行，充分發揮利率自

律機制作用，推動社會綜合融資成本低位下行，為促消費、擴投資創造有利的利率環境。

２０２５年６月，深圳金融機構新發放企業貸款加權平均利率２﹒８５％，同比下降０﹒５２個

百分點，處於歷史低位。



三是一攬子貨幣政策措施有效支持深圳經濟回升向好。５月份，人民銀行出台實施一攬子貨

幣政策措施，深圳市分行迅速推動多項舉措在深圳全部落地。數量上，認真落實降準政策，向轄

內釋放資金６１４億元，加大對實體經濟的支持力度。價格上，引導金融機構將政策利率下調成

效傳導至存貸款兩端，促進社會綜合融資成本穩中有降和銀行淨息差穩定。結構上，用好科技創

新和技術改造再貸款、服務消費與養老再貸款、科技創新債券風險分擔工具等結構性貨幣政策工

具。（ｊｑ）

