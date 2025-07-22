《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０５％，中美關稅談判焦點料轉向

《經濟通通訊社２２日專訊》中美元首今秋峰會消息近日甚囂塵上，外電報道，中國國家主

席習近平和美國總統特朗普的助手正商討，特朗普稍後出訪亞洲期間到北京與習近平會面的可能

性，但未有定案。美國財長貝森特認為中美貿易形勢良好，下一輪中美談判可能涉及中國購買俄

羅斯和伊朗石油的問題。滬深股市今早走勢分化，滬綜指高開０﹒０５％，報３５６１﹒６３點

，深成指低開０﹒０３％，創業板指低開０﹒０７％。



今日，科創板迎來開市六周年。這個中國資本市場最年輕的板塊已經擁有５８９家上市公司

、超７萬億元（人民幣．下同）總市值，新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備製造等新興產業

公司佔比超八成。目前，科創板上市公司ＩＰＯ和再融資募集資金合計超１﹒１萬億元。科創板

已成為「硬科技」企業的上市融資「首選地」。



另外，《中國證券報》引述機構數據，截至二季度末，中國公募基金管理規模突破３４萬億

元大關，創下歷史新高，單季度成長超２﹒２４萬億元。其中，債券基金、股票型基金以及貨幣

市場基金是主要成長來源。



人民銀行今日進行２１４８億元７天期逆回購，公開市場今日有３４２５億元逆回購到期，

即今日淨回籠１２７７億元。（ｒｙ）

