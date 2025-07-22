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AH股新聞

22/07/2025 11:34

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２５％，雅江水電概念續強

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市開盤漲跌不一，三大指數盤中全數翻紅，上午小幅收
升。滬綜指收升０﹒２５％，報３５６８﹒７８點，深成指揚０﹒５６％，創業板升０﹒６９％
。兩市半天成交額１１３７１億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增加５１３億元
或４﹒７％。
　
　　盤面上，雅江水電概念延續強勢，板塊半日飆一成，鐵建重工（滬：６８８４２５）、築博
設計（深：３００５６４）升２０％封板。雅魯藏布江下遊水電工程上周正式開工，中信建投研
報表示，該工程對拉動西部基建開發、推進清潔能源建設和水電開發具有重大意義。雅下工程體
量大、難度高，約為２０２４年全國全年水利投資的８８﹒７％，預計水利水電建設、隧道掘進
╱盾構、民爆、電力設備、地基處理、建材等多方面企業均受益。
　
　　另外，軍貿概念無懼海外負面新聞影響，早盤仍升２﹒４％。孟加拉國訓練戰機２１日在孟
加拉達卡起飛後不久墜毀在一所學校校園，造成十多人死亡及過百人受傷，涉事飛機據報是由中
國製造的Ｆ－７　ＢＧＩ單引擎噴氣式飛機。
　
　　下跌方面，銀行股迎來調整，廈門銀行（滬：６０１１８７）跌近４％；智譜ＡＩ、
Ｓｏｒａ概念等ＡＩ應用板塊走低。（ｒｙ）

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