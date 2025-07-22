《Ａ股行情》滬指收升０﹒６％逼近三千六，成交１﹒９萬億增一成

《經濟通通訊社２２日專訊》滬綜指連漲四個交易日，今日收升０﹒６２％，報

３５８１﹒８６點，逼近３６００點，續創三年半收盤高位；深成指低開高收，揚０﹒８４％；

創業板指升０﹒６１％。滬深兩市全天成交１﹒８９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放

量１９３２億元或１１％。分析人士認為，反內捲和水電基建大項目從供需兩端提振了經濟基本

面的預期，從而給市場帶來支撐。



萬億元西藏水電項目繼續提振水電概念股勁揚，板塊全日飆逾１１％，鐵建重工

（滬：６８８４２５）、中國能建（滬：６０１８６８）等多股漲停。投資額１﹒２萬億元的雅

魯藏布江下遊水電工程周六（１９日）正式開工，《證券日報》引述專家分析，工程建設將帶動

多個行業受益。先是電力設備製造業，包括水輪發電機組、變壓器等需求將會激增；其次是工程

建設行業，包括建築施工、工程機械等；最後是輸變電行業，需要建設大規模電力外送通道。此

外，該工程還將帶動當地旅遊、交通、物流等配套產業發展。



另外，自《關於深入推進深圳綜合改革試點，深化改革創新擴大開放的意見》印發以來，深

圳主管部門已與中國證監會相關司局就資本市場支持深圳綜合改革建立了常態化溝通機制，預計

年內將有包括香港交易所上市的粵港澳大灣區企業按照政策規定回深圳證券交易所上市等一系列

改革成果落地。後續，還將積極調研、廣泛收集企業訴求，繼續抓好優質上市後備資源培育，深

化資本市場協同合作。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ４１１８﹒９６ ＋０﹒８２

上證指數 ３５８１﹒８６ ＋０﹒６２ ８４０５﹒７３

深證成指 １１０９９﹒８３ ＋０﹒８４ １０５２４﹒６０

創業板指 ２３１０﹒８６ ＋０﹒６１

科創５０ １０１６﹒２７ ＋０﹒８３

Ｂ股指數 ２６３﹒８６ ＋０﹒６９ １﹒９９

深證Ｂ指 １２７１﹒２７ ＋０﹒７４ １﹒１５

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