《海納智見－吳信坤》對比Ａ股，港股水溫如何

《海納智見》６月下旬以來港股震盪偏弱，不過７月以來在政策和產業等積極因素催化下行

情回暖。前期我們多篇報告指出下半年看好港股表現，港股是本輪牛市主戰場，當前港股正處增

配時機。那麼站在當前視角，港股各領域水溫如何？交易熱度與Ａ股相比有何差異？本文對此進

行分析。



上半年港股領漲全球，六月末以來震盪偏弱。上半年在港股ＡＩ應用、新消費、創新藥等板

塊輪番驅動下，港股表現優異，漲幅在全球市場中居於前列。不過６月末以來，港股表現弱於Ａ

股，背後或主要受美國關稅政策、港元匯率等因素擾動。一方面，７月初「大而美」法案通過後

，特朗普政策重心重回關稅領域。另一方面，受港美息差持續走闊、套息交易活躍等因素影響下

，６月下旬以來港幣兌美元匯率觸及弱方兌換保證，中國香港金管局回收流動性的操作對港股短

期表現形成壓制。



６月末之後Ａ股和港股行情分化，港股部分行業板塊有所降溫。那麼站在當前視角，港股各

領域水溫如何？港股整體熱度處於歷史中位，略低於Ａ股。首先看市場整體熱度情況，從估值和

交易指標等來看，當前港股處歷史中位水平，並且略低於Ａ股。行業層面，港股科技、紅利等板

塊熱度低於Ａ股。截至０７╱１８，港股信息技術╱金融╱能源╱公用事業行業綜合熱度分別為

５８％╱７３％╱６２％╱３９％，均低於Ａ股信息技術╱金融╱能源╱公用事業行業綜合熱度

的６６％╱７６％╱６４％╱６０％。港股醫藥、消費板塊熱度高於Ａ股。港股醫療保健╱可選

消費╱日常消費行業綜合熱度分別為７６％╱６４％╱６２％，高於Ａ股醫療保健╱可選消費╱

日常消費行業綜合熱度的６５％╱６２％╱２４％。



當前正是港股增配時機，下半年有望繼續跑贏Ａ股。儘管６月末以來港股表現偏弱，但近期

政策、產業、資金層面的積極因素正在累積，港股迎來增配時機。如７╱１６國常會要求深入實

施提振消費專項行動，優化消費品以舊換新政策；Ｈ２０芯片對華出口限制取消等。下半年基本

面和資金面積極催化下，港股有望進一步向上，相較Ａ股或更為占優。一是隨著穩增長政策繼續

加碼，將推動宏微觀基本面修復，後續關注７月政治局會議的增量政策部署情況。二是當前外資

配置港股有望邊際改善，公募、險資等有望進一步增配科技、新消費、紅利等港股稀缺性資產，

內資機構端資金流入港股仍有增量空間。



美國芯片管制鬆動，ＡＩ應用趨勢望加速，盈利向上的港股科技板塊或成主線。技術＋政策

催化下ＡＩ產業趨勢加速，港股科技龍頭廣泛分布於ＡＩ全產業鏈，涵蓋大模型開發、商業應用

及終端生態等環節，憑藉領先的技術優勢，將充分受益於ＡＩ產業變革紅利。下半年港股互聯網

ＡＩ資本開支或再上新台階，大模型迭代與ＡＩ應用落地進度有望提速。港股科技板塊整體估值

不高，交易熱度也回落至合理水平。隨著本輪ＡＩ浪潮的產業周期向上趨勢進一步確認，有望推

動相關的港股科技龍頭重新跑贏市場。



風險提示：美國對華科技領域限制強化，國內穩增長政策力度不及預期。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



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