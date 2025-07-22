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AH股新聞

22/07/2025 11:15

《Ａ股焦點》海南本地股上漲，國務院明將公布海南自貿港發展細節

　　《經濟通通訊社２２日專訊》海南本地股上漲，國務院明天將就海南自由貿易港建設舉行發
布會。而在２１日人民銀行海南省分行等五部門聯合印發《海南自由貿易港跨境資產管理試點業
務實施細則》，支持境外投資者投資海南自貿港內金融機構發行的理財產品、證券基金期貨經營
機構私募資產管理產品、公開募集證券投資基金、保險資產管理產品，初期試點總規模上限為
１００億元人民幣。
　
　　投行富瑞（Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ）稱，預計發布會將公布更多海南自貿區發展細節，更新免
稅運營商在後自貿區階段的角色定位。分析師表示，與行業專家的溝通顯示，海南島將實施更簡
化的稅收制度，料帶來更低的運營與銷售稅成本，相關調整將分階段推進；海南未來或吸引更多
品牌和零售商，市場規模也將更大。
　
　　凱撒旅業（深：０００７９６）及中鎢高新（深：０００６５７）漲停，海德股份
（深：０００５６７）升５﹒５％，康芝藥業（深：３０００８６）升４﹒３％，海峽股份
（深：００２３２０）升２﹒３％，海南礦業（滬：６０１９６９）、海汽集團
（滬：６０３０６９）、海南橡膠（滬：６０１１１８）紛紛跟漲。（ｒｙ）

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