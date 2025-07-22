  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2025 09:43

【關稅戰】中美海運價格高位回落七成，上半年搶出口後旺季不旺

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《２１世紀經濟報道》報道，第三季是傳統海運旺季，但中
美海運價格卻大跌，貿易商出口意願低。報道引述業內人士指，「旺季不旺」背後的一大原因在
於上半年的「搶運」。
　
　　報道引述南京一家貨運代理美線負責人透露，往年６月－１０月是美線出口旺季，但目前貨
物不多，詢價也較少。出貨意願低迷導致海運價格下跌，美東航線近期回落至３３００－
３８００美元╱ＦＥＵ（４０英尺標準箱），美西航線１７００－１８００美元╱ＦＥＵ，而美
東航線在６月初報價最高達到７０００美元╱ＦＥＵ，美西航線達到６０００美元╱ＦＥＵ。以
此計算，美西航線運價大跌７０％，美東航線下跌幅度也在５０％左右。美西航線價格已經接近
船公司成本價，目前已有兩家船公司縮減美西航線運力，不排除其他船公司跟進。
　
＊業內人士：料下半年貿易商繼續謹慎規劃出貨＊
　
　　信德海事網總經理陳洋指，美國是全球最大的消費市場，今年以來的美線貨物出口與關稅政
策有高度關聯，近期的出貨情況可說是「貨主觀望、貨量低迷」。今年第一季美國零售商為應對
關稅風險，有一波緊急出貨；４月初美國首次宣布所謂「對等關稅」，貨量一度急凍甚至是停止
出貨；５月美國宣布暫緩所謂「對等關稅」，５月底出現一波出貨反彈，運費也大幅上漲，上漲
幅度和持續時間不如預期。６月貨量再次回落。美國７月７日起向多國寄發關稅信，亞洲主要出
口國關稅普遍高於２０％，附加針對中國原產地轉運條款，市場面對更多不確定。
　
　　對於下半年出貨情況，報道引述業內人士分析稱，隨著各國關稅政策逐漸明朗，美線貨主無
需搶運，該搶運的在此之前已經搶運完畢。再加上最終實質稅率增幅、對進口物價及經濟的進一
步影響，以及亞洲貨幣升值、美元貶值效應等，都將促使貿易商謹慎規劃出貨。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 美財長：下一輪中美談判或涉購買俄羅斯和伊朗石油問...

22/07/2025 09:59

關稅戰

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，多家銀行加港元定存息，PAOba...

20/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處