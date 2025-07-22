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AH股新聞

22/07/2025 11:40

《央行動態》陶玲：適度寬鬆幣策支持中國經濟增長和金融市場穩定

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行網站今日發文指，中國人民銀行副行長陶玲出席
了７月１７日－１８日在南非德班舉行今年第三次Ｇ２０財長和央行行長會並發言。會議討論了
全球經濟形勢、國際金融架構、可持續金融、金融部門改革和普惠金融等議題。陶玲在發言中表
示，中國經濟延續向新向好態勢，人行實施適度寬鬆的貨幣政策，支持了經濟增長和金融市場穩
定。
　
　　陶玲並指，中國致力於維護多邊主義，推動建設公平開放的國際經貿秩序。中國呼籲加快第
十七次份額總檢查的準備工作，早日實現有意義的份額調整。人行積極落實國際金融監管標準，
致力於維護全球金融監管規則的一致性和權威性。人行作為Ｇ２０可持續金融工作組聯合主席，
將與各方共同推動今年工作取得積極成果。
　
　　文章提到，會議認為，全球經濟韌性增強，但下行風險突出，面臨地緣政治緊張、貿易碎片
化、公共債務高企及氣候變化等多重挑戰。會議重申支持強勁的、以份額為基礎的、資源充足的
國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）作為全球金融安全網的核心，期待各國盡快完成第十六次份額總檢
查下份額增資的國內審批程序，呼籲在２０２６年４月前就第十七次份額總檢查下的份額改革達
成一致原則。會議肯定發展可持續金融的重要意義，關注到各方自願落實《Ｇ２０可持續金融路
線圖》的重要進展。（ｓｌ）

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