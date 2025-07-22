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22/07/2025 11:38

【聚焦數據】上海６月出口增幅擴至９﹒３％，進口增２﹒４％回落

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上海海關公布，今年６月，上海市實現外貿進出口３６７８億
元（人民幣．下同），同比增長５﹒４％，增速較５月的４﹒５％擴大。其中，出口１６５４億
元，增長９﹒３％，增速較５月大幅擴大５﹒８個百分點；進口２０２５億元，增長２﹒４％，
增速較５月回落２﹒９個百分點。
　
　　上半年，上海市實現外貿進出口２﹒１５萬億元，同比增長２﹒４％，增速比前５個月擴大
０﹒６個百分點。其中，出口９５２７億元，增長１１﹒１％，增速較前５個月略為回落０﹒４
個百分點；進口１﹒２萬億元，下降３﹒６％，降幅較前５個月收窄１﹒２個百分點。
　
＊月度進出口連續五個月增長，上半年外貿規模創同期新高＊
　
　　上海海關表示，從月度走勢看，上海市進出口已經連續５個月保持增長，其中出口、進口實
現雙增長，進出口穩中向好趨勢明顯。上半年，與上海之間外貿規模超５０億元的貿易夥伴達
５０個，比上一年增加了４個，上海對１６７個國家和地區進出口實現增長。此外，上海上半年
進出口增加值超５００億元，已經接近了去年全年的增量，推動上半年外貿進出口規模站穩２萬
億元台階，刷新歷史同期紀錄。
　
　　與此同時，上海市深度融入全球產供鏈體系，上半年有進出口記錄的７７００多個商品中，
近５０００個實現增長，品類涵蓋電子零部件、重要裝備等，貫穿了產業鏈上中下游。上海市外
貿經營主體穩中有增，上半年有進出口記錄的企業超５萬家，當中既有規模超百億元的大型企業
，也有大量小微企業。
　
＊上海第二季進出口規模創同期新高，增長７﹒２％＊
　
　　上海海關總結，上半年上海外貿特點為「韌性足、活力強、動能新、表現優、暢通快」：二
季度進出口１﹒１４萬億元，創歷史同期新高，增長７﹒２％，較一季度由降轉增；民營企業達
４﹒１萬家，增長７﹒６％，專精特新企業進出口增速７％，高於整體；高技術產品出口
２３９６﹒４億元，佔出口總值２５﹒２％，液化天然氣船、手術機器人等增長顯著；海關特殊
監管區域進出口８６４４﹒５億元，增長７﹒３％，外高橋保稅區貢獻近５０００億元；上海口
岸佔全國進出口近四分一，海運空運優勢明顯，汽車出口超１０萬輛╱月，水果進口高效通關。
（ｓｌ）

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