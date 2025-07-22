【聚焦數據】商務部：上半年批發和零售業增加值同比增５﹒９％

《經濟通通訊社２２日專訊》中國商務部網站今日發布「流通發展司負責人談２０２５年１

－６月我國批發和零售業發展情況」的文章，指根據國家統計局數據，１－６月，中國批發和零

售業增加值６﹒８萬億元（人民幣．下同），同比增長５﹒９％，佔ＧＤＰ比重為１０﹒３％。

中國批發和零售業發展穩中向好，為全方位擴大國內需求、做強國內大循環提供有力支撐。



從批發業看，１－６月，商務部重點聯繫商品市場成交額２﹒８萬億元，其中工業消費品類

、農產品類市場成交額同比增長７﹒３％、０﹒１％。從零售業看，據國家統計局數據，１－６

月，商品零售額２１﹒８萬億元，同比增長５﹒１％。限額以上便利店、專業店、超市、品牌專

賣店、百貨店五大業態零售額均呈增長態勢，同比分別增長７﹒５％、６﹒４％、５﹒４％、

２﹒４％、１﹒２％。



＊今年以來以舊換新產品賣出超１億台＊



以舊換新成效顯著。今年以來，超６６００萬名消費者購買１２大類家電以舊換新產品超

１﹒０９億台，超６９００萬名消費者購買手機等數碼產品超７４００萬件，全國８﹒２萬家銷

售門店開展電動自行車以舊換新，累計換購新車９０５﹒６萬輛。據國家統計局數據，１－６月

，限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長３０﹒７％，限額以上通訊器材類零售額

同比增長２４﹒１％。



老字號商品與服務廣受青睞。各地持續推進２０２５「老字號嘉年華」，實現直接銷售

２７﹒８億元，帶動線上線下銷售額１１６﹒２億元。平台企業數據顯示，１－６月，中華老字

號餐飲企業堂食交易額同比增長２５﹒２％。



城市商業保持增長。１－６月，商務部重點監測的全國５０個步行街（商圈）客流量、營業

額同比分別增長５﹒２％、３﹒４％。截至目前，全國２１０個試點地區累計建設５５１０個一

刻鐘便民生活圈，服務社區居民１﹒２５億人。



縣鄉市場活力增強。截至目前，全國累計建設改造縣鄉村各類商業網點１５﹒５萬個。據國

家統計局數據，１－６月，縣鄉市場規模佔社會消費品零售總額的比重達３８﹒９％。農村電商

蓬勃發展。商務大數據顯示，１－６月，全國農村網絡零售額同比增長６﹒２％；農產品網絡零

售額同比增長７﹒０％。（ｓｌ）



