２０２５《財富》中國５００強國家電網再登頂，賽力斯排名升最多

《經濟通通訊社２２日專訊》財富（ＦＯＲＴＵＮＥ）中文網今日發布２０２５年《財富》

中國５００強排行榜。國家電網以５４８４億美元的營收蟬聯榜首，中國石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）和中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）分列榜單第二位和第三

位，第四位是中國建築集團，中國工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）排第五。蘋果

最大代工企業鴻海精密位列第六，較去年上升１位，仍是排名最高的台灣地區公司。今年榜單前

十位中沒有大陸民營企業。京東（０９６１８）位列第１１位，較去年上升２位，仍是排名最高

的大陸民營企業。



＊蔚來、小鵬排名大幅提升，寧德時代排名跌至７７位＊



賽力斯（滬：６０１１２７）排名較去年上升了２３５位，至１６９位，成為排名躍升幅度

最大的公司。在新能源汽車行業延續快速增長態勢、競爭愈加激烈的背景下，這家車企深度綁定

華為生態，推出新車型，２０２４年實現銷量倍增，營收同比增長超過３００％，並實現扭虧為

盈。去年，另兩家造車新勢力的排名也大幅提升：蔚來（０９８６６）和小鵬汽車

（０９８６８）分別上升了４３位和１０１位，分列第２６９位和３５１位。受原材料價格下降

等因素影響，新能源領域頭部公司寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）的排名較去年

下降９位，排第７７位。



＊京東排第１１，阿里升３位至第１８，美團升１９位排第８０＊



幾家互聯網企業在競爭格局下持續增長，除了京東排第１１位之外，阿里巴巴

（０９９８８）位列第１８位，較去年上升３位；騰訊（００７００）排第３２位，較去年上升

６位；拼多多排名較去年大幅上升４９位，位列第７０位，盈利超過１５６億美元；美團

（０３６９０）排名上升１９位，位列第８０位。



＊嗶哩嗶哩新上榜，工商銀行最賺錢＊



由於遊戲和廣告推動營業收入增長，嗶哩嗶哩（０９６２６）首次登上榜單，排第４８８位

，成為新上榜公司中唯一的互聯網企業。同時，虧損多年後，嗶哩嗶哩在２０２４年第三季度首

次實現經調整淨利潤為正。



在盈利能力方面，最賺錢的十家上榜公司依次為工商銀行、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、台積公司、中國銀行

、騰訊控股、中國石油、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、阿里巴巴、中國平安

（０２３１８）（滬：６０１３１８）。其中騰訊２０２４年的淨利潤同比增長超過６５％，以

超過２６９億美元的淨利潤排在利潤榜第６位。這十家公司在去年的總利潤約為３１１５億美元

，約佔上榜公司利潤總和的４１％。



＊虧損榜前十有９家房地產公司以及蔚來＊



此次榜單中共計有５７家上榜公司未能盈利。虧損榜前十家公司中，共有九家房地產公司、

一家車企，依次為萬科（０２２０２）（深：０００００２）、世茂（００８１３）、碧桂園

（０２００７）、金科（深：０００６５６）、融創中國（０１９１８）、蔚來、新世界發展

（０００１７）、雅居樂（０３３８３）、綠地控股（滬：６００６０６）、融信中國

（０３３０１）。中國東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）、中國南方航空

（０１０５５）（滬：６０００２９）和中國國航（００７５３）（滬：６０１１１１）這三家

航空公司雖然尚未扭虧為盈，但已經大幅減虧。



＊旅遊熱潮帶領攜程重回榜單排第３５１位＊



今年一共有６０家新上榜和重新上榜公司，新上榜公司中排位最高的是杭實集團，位列第

１０３位。得益於旅遊熱潮，攜程（０９９６１）再次回到榜單。該公司２０２３年營收增長

１２２％，以超過６２億美元的營收位列第３５１位。



今年５００家上榜的中國公司在２０２４年的總營業收入達到１４﹒２萬億美元，和上年上

榜公司相比，下降約２﹒７％；淨利潤達到７５６４億美元，較上年增長約７％。今年上榜公司

的年營收門檻約為３６﹒２億美元，較去年的門檻下降約３％。按美元計算，２０２４年中國的

ＧＤＰ總量達到１８﹒７５萬億美元，今年榜單中５００家公司的收入總和約為中國當年ＧＤＰ

的四分之三。



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２０２５年《財富》中國５００強前十

排名 公司 營業收入（百萬美元） 利潤（百萬美元）

１ 國家電網有限公司 ５４８４１４﹒４ １００４４﹒９

２ 中國石油天然氣集團有限公司 ４１２６４５﹒３ ２２４２４

３ 中國石油化工集團有限公司 ４０７４９０﹒１ ８０３６﹒４

４ 中國建築集團有限公司 ３０４１２１﹒３ ３６６７﹒４

５ 中國工商銀行股份有限公司 ２２１４６１﹒３ ５０８４８﹒５

６ 鴻海精密工業股份有限公司 ２１３６９９﹒１ ４７５７﹒３

７ 中國農業銀行股份有限公司 １９７４６６﹒４ ３９２０４﹒６

８ 中國建設銀行股份有限公司 １９６７３８﹒３ ４６６３９﹒３

９ 中國銀行股份有限公司 １７６１４２﹒５ ３３０５５﹒７

１０ 中國鐵路工程集團有限公司 １６１３３６﹒５ １８１０﹒５

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