【ＡＩ】上海：發展多形態眼鏡產品，支持智能眼鏡主控芯片研發

《經濟通通訊社２２日專訊》上海市經濟和信息化委員會印發《上海市下一代顯示產業高質

量發展行動方案（２０２６－２０３０年）》，目標是到２０２８年，打造產業鏈完整、產業生

態完善、技術水平領先的下一代顯示產業集群，與全國產業鏈深度聯動，鍛造一批長板環節；到

２０３０年，下一代顯示產業競爭力、配套競爭力和區域競爭力達到國際先進水平，產業鏈更加

完整、更有韌性。



＊發展ＡＩ＋ＡＲ多形態眼鏡產品，擴大顯示芯片優勢＊



《方案》其中提出，以智能眼鏡帶動顯示技術創新。積極布局智能眼鏡生產能力，建設智能

化、無人化產線。發展ＡＩ＋ＡＲ、ＡＩ＋ＭＲ等多形態眼鏡產品，以終端集成培育多技術方向

微顯示生態鏈。圍繞消費市場的實際需求，聚焦輕量化、低功耗、高分辨率、大視場角等關鍵技

術指標，推動顯示器件、波導鏡片、核心芯片等關鍵部件迭代創新，持續提升產品性能。鼓勵下

一代硅基微顯示的產品模式與眼鏡形態創新，加快推動全彩化、便攜式智能眼鏡產品研發。



同時，提升硅基ＯＬＥＤ技術水平。面向元宇宙ＶＲ╱ＭＲ等近眼顯示，支持超高分辨率全

彩硅基ＯＬＥＤ微顯示器研發和量產。攻克大尺寸ＣＭＯＳ驅動、ＯＬＥＤ強微腔、疊層

ＯＬＥＤ、高良率陽極結構，優化硅基ＯＬＥＤ製備流程降低成本。鼓勵推進定製化模擬╱數字

低功耗、高分辨率ＣＭＯＳ驅動量產。推動研發面向高灰階、低延遲場景的新型ＡＩ智能微顯示

器，解決硅基ＯＬＥＤ紗窗效應、拖影眩暈、色彩還原等問題。



此外，擴大顯示芯片優勢。面向元宇宙、智能終端、車載等領域，提升顯示驅動芯片技術水

平。支持Ｍｉｃｒｏ ＬＥＤ芯片開展大尺寸外延、高像素密度結構、量子點全彩化等全鏈條技

術攻關。提升中小尺寸柔性顯示驅動的市場規模，加速４Ｋ、８Ｋ超高清顯示驅動的滲透。提升

高端顯示驅動晶圓加工工藝能力，持續擴大加工產能規模。推動芯片端與面板廠、終端合作，研

發畫質補償、分區實時調控等技術。支持智能眼鏡主控芯片研發與產業化，加快市場開拓。

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