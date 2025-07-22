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AH股新聞

22/07/2025 17:15

《神州金融》人行：二季度末房地產貸款增速回升至０﹒４％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國人民銀行公布２０２５年二季度金融機構貸款投向統計報
告。二季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額２６８﹒５６萬億元（人民幣．下同），同比增長
７﹒１％，上半年人民幣貸款增加１２﹒９２萬億元。
　
　　房地產貸款增速回升。二季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒３３萬億元，同比增長
０﹒４％，增速比上年末高０﹒６個百分點，上半年增加４１６６億元。房地產開發貸款餘額
１３﹒８１萬億元，同比增長０﹒３％，上半年增加２９２６億元。個人住房貸款餘額
３７﹒７４萬億元，同比下降０﹒１％，增速比上年末高１﹒２個百分點，上半年增加５１０億
元。
　
＊二季度末消費性貸款同比增長６％＊
　
　　住戶消費貸款保持增長。二季度末，本外幣住戶貸款餘額８４﹒０１萬億元，同比增長３％
，上半年增加１﹒１７萬億元。其中，經營性貸款餘額２５﹒０９萬億元，同比增長５﹒４％，
上半年增加９２３８億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額２１﹒１８萬億元，同比增長
６％，上半年增加１９５０億元。
　
　　貸款支持科創企業力度較大。二季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業２７﹒４萬家，獲
貸率５０％，比去年同期高３﹒２個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額３﹒４６萬億元，
同比增長２２﹒９％，增速比各項貸款高１６﹒１個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業
２６﹒６８萬家，獲貸率為５７﹒６％，比去年同期高１個百分點。高新技術企業本外幣貸款餘
額１８﹒７８萬億元，同比增長８﹒２％，增速比各項貸款高１﹒４個百分點。（ｓｌ）

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