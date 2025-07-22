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AH股新聞

22/07/2025 16:36

《中美關係》貝萊德加強中國差旅管理，限制赴華員工使用公司設備

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，貝萊德已要求前往中國出差的員工使用臨時
備用手機，並且不要攜帶公司筆記型電腦，這凸顯了一些跨國企業對員工在當地工作的擔憂加劇

　
　　《彭博》引述其看到的內部備忘錄指，這家全球最大資產管理公司詳細介紹了赴華出差「政
策強化措施」，稱其７月１６日生效。備忘錄顯示，員工赴華出差不許使用貝萊德發給員工的設
備，包括ｉＰｈｏｎｅ和ｉＰａｄ，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過ＶＰＮ遠程訪問。員
工還被告知，他們在因私赴華期間將無法訪問貝萊德網絡。
　
　　報道指，貝萊德發言人沒有立即回應置評請求。
　
＊近期兩宗美國人被限制離開中國事件＊
　
　　美國富國銀行高管茅晨月幾周前入境中國後被限制離境，中國外交部發言人郭嘉昆昨在外交
部例行記者會上回應稱，其涉及中方在辦的一宗刑事案件，因此被中方執法部門依法採取限制出
境措施，並且有義務配合調查工作。富國銀行據報已暫停所有赴華旅行。
　
　　此外，美國國務院周一證實，美國商務部一名員工數月前以個人身份入境中國後被禁止離境
，據報因為申請簽證時沒有披露其美國政府機構員工身份。郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，
「我沒有可以提供的具體情況」，強調中國是法治國家，依法處理出入境事務。（ｓｌ）

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