鞍鋼（０３４７）控股股東累斥８６８２萬人幣增持３６１４萬Ａ股

《經濟通通訊社２２日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，有關控

股股東鞍山鋼鐵集團增持，截至昨日，增持計劃實施期限過半，鞍山鋼鐵自４月２２日至昨日通

過深圳證券交易所以集中競價方式累計增持約３６１４﹒３５萬股Ａ股，增持金額合計為約

８６８２萬元人民幣。



該集團指，增持計劃尚未實施完畢，鞍山鋼鐵將繼續按照計劃增持股份。截至昨日收盤，鞍

山鋼鐵持有約５０﹒５２億股，持股比例為５３﹒９２％。（ｗｈ）

