鞍鋼（０３４７）控股股東累斥８６８２萬人幣增持３６１４萬Ａ股

《經濟通通訊社２２日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，有關控
股股東鞍山鋼鐵集團增持，截至昨日，增持計劃實施期限過半，鞍山鋼鐵自４月２２日至昨日通
過深圳證券交易所以集中競價方式累計增持約３６１４﹒３５萬股Ａ股，增持金額合計為約
８６８２萬元人民幣。
該集團指，增持計劃尚未實施完畢，鞍山鋼鐵將繼續按照計劃增持股份。截至昨日收盤，鞍
山鋼鐵持有約５０﹒５２億股，持股比例為５３﹒９２％。（ｗｈ）
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22/07/2025 08:37
《經濟通通訊社２２日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，有關控
股股東鞍山鋼鐵集團增持，截至昨日，增持計劃實施期限過半，鞍山鋼鐵自４月２２日至昨日通
過深圳證券交易所以集中競價方式累計增持約３６１４﹒３５萬股Ａ股，增持金額合計為約
８６８２萬元人民幣。
該集團指，增持計劃尚未實施完畢，鞍山鋼鐵將繼續按照計劃增持股份。截至昨日收盤，鞍
山鋼鐵持有約５０﹒５２億股，持股比例為５３﹒９２％。（ｗｈ）
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