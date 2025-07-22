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AH股新聞

22/07/2025 08:37

鞍鋼（０３４７）控股股東累斥８６８２萬人幣增持３６１４萬Ａ股

　　《經濟通通訊社２２日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，有關控
股股東鞍山鋼鐵集團增持，截至昨日，增持計劃實施期限過半，鞍山鋼鐵自４月２２日至昨日通
過深圳證券交易所以集中競價方式累計增持約３６１４﹒３５萬股Ａ股，增持金額合計為約
８６８２萬元人民幣。
　
　　該集團指，增持計劃尚未實施完畢，鞍山鋼鐵將繼續按照計劃增持股份。截至昨日收盤，鞍
山鋼鐵持有約５０﹒５２億股，持股比例為５３﹒９２％。（ｗｈ）

《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看

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